Film „Hamlet Syndrom“ : Zögern als Heldenproblem

Leben oder Sterben, Bleiben oder Gehen, Sein oder Nichtsein? – schreit ein junger Ukrainer auf einer Bühne in Kiew. Es ist 2018, er war Soldat in der Ostukraine, Shakespeares „Hamlet“ soll ihm helfen, darüber zu sprechen, was er im Krieg erlebt hat, der seit 2014 in seinem Vaterland tobt. Er kommt dabei an seine Grenzen, erinnert sich an ungeöffnete Leichensäcke, Schüsse, an eine Pistole, die er seinem Freund an den Kopf halten sollte, ansonsten würden sie beide sterben. Roman weint, bricht die Probe ab, die Bühnenaufnahme stoppt.

Fünf junge Menschen der Maidan-Generation hatten die beiden Regisseure Elwira Niewiera und Piotr Rosołowski für ihren Film „Das Hamlet Syndrom“ ausgesucht, sie alle hatten etwas mit dem Krieg in der Ukraine zu tun, direkt oder indirekt. Die Idee: Sie sollten mit der Regisseurin Roza Sarkisian ein Theaterdrehbuch zu „Hamlet“ schreiben. So begleitet der Film diese Entwicklung, ohne die Aufführung am Ende zu zeigen.

Der Dreh begann 2018, Niewiera und Rosołowski wollten auf den andauernden Krieg in der Ukraine aufmerksam ma­chen. Dass ihr Film am 24. Februar 2022 eine solch neue Aktualität bekommen sollte, wussten sie nicht. Jetzt, Mitte Ja­nuar 2023, kritisieren sie bei der Premiere ihres Films im ehrwürdigen Bühnensaal des Gorki Theaters in Berlin, dass sich die Menschen an den Krieg gewöhnt hätten.

Mit großen Bildern vermittelt der Film das Gefühl einer Ohnmacht, eines Schreckens. Denn zwar spielt der Film größtenteils auf der Bühne dieses kleinen Theaters in Kiew, aber immer wieder gibt es starke Einblendungen: Von den Protesten auf dem Euromaidan 2013 und 2014, von der Gefangennahme eines Protagonisten, von Kiew, von der Lebenswelt der jungen Menschen, emotionalen Ge­sprächen mit ihren Eltern.

Hoffnung auf ei­nen Wertewandel

Katja Petrowskaja ist als Moderatorin gekommen, auch sie ist ergriffen von dem gut achtzigminütigen Film, der auf Ukrainisch mit deutschen Untertiteln gezeigt wurde. Eigentlich würde sie den Film lieber sacken lassen und weinen, doch da­rüber reden ist wichtig. Wie sie die Auswahl über die fünf jungen Menschen getroffen hätten, will sie von dem Regieteam wissen. Die Idee, ein Portrait einer Ge­neration zu machen, sei von Anfang der Fo­kus gewesen, so Rosołowski im an­schließenden Gespräch.

Aber dabei wollten sie nicht nur Kriegsveteranen zeigen. So wird auch sehr eindrücklich die Geschichte von Ro­dion gezeigt: ein junger homosexueller Mann, der nie an der Front gekämpft, aber die ersten neunzehn Jahre seines Lebens in Donezk verbracht hat. Von seiner Mutter nie akzeptiert, von Rechtsradikalen verprügelt, immer auch Opfer der Polizei, die damit drohte, ihn mit ei­nem Schlagstock zu vergewaltigen, steht auf der kleinen Bühne des Theaters. Mit ihm und dem Soldaten Roman, der aus der Westukraine in den Krieg zog, prallen zwei Gegensätze aufeinander. Für Ro­man ist Rodion der erste Homosexuelle, den er kennenlernt. Schließlich sieht man Aufnahmen von den beiden bei der Taufe von Romans Tochter – Hoffnung auf ei­nen Wertewandel? Um solche Gegensätze im Theater zu vereinen, habe es eine lange Suche gebraucht, erzählen die Re­gisseure. „Wir haben eine abgeschlossene Therapie von den Protagonisten für die Teilnahme an der Bühnenproduktion verlangt. Uns war bewusst, dass es zu Grenzerfahrungen kommen würde“, erklärt Niewiera.