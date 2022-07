Neu im Kino : In den Schluchten des Baumarkts

Was den einen ihr Heimwerkerparadies ist, kann anderen ein Ort des Grauens sein. Dann wird der Baumarkt zum Labyrinth, und seine Gänge werden zu tiefen Schluchten, in denen mit dem Schlimmsten zu rechnen ist. In Sebastian Kos Film „Geborgtes Weiß“ verschwindet gleich zu Beginn ein Fünfjähriger. Seine Mutter hat ihn beim Telefonieren sekundenlang aus den Augen verloren. Während sie langsam von Panik erfasst wird, ihre Schritte sich beschleunigen, folgt ihr die Kamera auf dem Fuß, umkreist sie, schaut um die Ecken, lässt die Baumarkthalle mal riesig, dann wieder ganz eng erscheinen.

Peter Körte Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Je länger die Szene dauert, und sie dauert erstaunlich lange, desto stärker überträgt sich die Beunruhigung in den Kinosaal – bis auf einmal ein freundlicher Mann mit dem Jungen an der Hand vor dessen Mutter steht, als sei nichts passiert. Dieses Gefühl von Unruhe und Angst, das schlechte Gewissen, nicht aufgepasst zu haben, erzeugt die spezifische Atmosphäre des Films. Sie wird nicht weichen, auch wenn Licht auf die dunklen Flecken und Geheimnisse der Figuren gefallen ist.

Thriller, Familiendrama und Parabel in einem

Es ist Sebastian Kos dritter Kinospielfilm, er ist kein Nachwuchsregisseur, sondern Anfang 50 und hat in den letzten Jahren bei einigen „Tatort“-Folgen Re­gie geführt. Die Idee zu „Geborgtes Weiß“ stammt von ihm, das Drehbuch hat Karin Kaçi geschrieben. Man kann den Film als Thriller und Familiendrama verstehen, aber auch als Parabel. Das ist nicht allzu wichtig. Er zeigt ein liberales, bürgerliches Milieu, in dem man das Un­recht in der Welt nicht ignoriert, andere am Wohlstand teilhaben lässt und ihnen mit einem milden Paternalismus Gutes tun will, der in Herablassung umschlägt, wenn es beim Empfänger an Dankbarkeit fehlt.

Das ist nun keine wahnsinnig originelle Konstellation, es verspricht auch keine allzu filigrane Figurenzeichnung. Aber es hilft natürlich, wenn man für die Hauptrollen zwei der besten deutschen Schauspieler gewinnt, die das Konstruierte und Schematische einfach überspielen, bis es einem gar nicht mehr auffällt.

Susanne Wolff, die mehr am Theater arbeitet als fürs Kino, die für ihren Part in „Styx“ 2019 einen deutschen Filmpreis erhielt, ist Marta, die Mutter im Baumarkt. Marta ist Ärztin und hat zwei Jahre lang in Albanien gearbeitet. Mit Mann und Kind lebt sie im Grünen, in einem geräumigen alten Haus.

Ulrich Matthes ist Roland, der deutlich ältere Ehemann; das Kind, das nicht von ihm ist, hat er an­genommen, er ist Schriftsteller ohne fi­nanzielle Sorgen. Wolff und Matthes verstehen sich gut darauf, die unterschwelligen Spannungen im oberflächenharmonischen All­tag des Paares anzudeuten. „Du fehlst mir“, sagt er, während sie ihm den Nacken massiert. „Wieso? Ich bin doch da“, sagt sie nur. Sie schauen einander nicht an dabei, nur wir schauen in ihre Gesichter.

Nach dem starken Auftakt des Films folgt schnell die nächste Irritation: Als Marta von der Arbeit nach Hause kommt, ist der Mann aus dem Baumarkt da, er soll das Badezimmer renovieren. Der Fremde, die dritte Person, deren Auftauchen Unruhe und Konflikt bringt. Eine vertraute dramaturgische Konstellation. Er heißt Valmir (Florist Bajgora) und kommt aus Albanien. Marta will ihn loswerden. Ihr Mann lädt ihn, als Freunde zum Abendessen kommen, spontan ein. Als Roland Marta ein paar albanische Sätze abnötigt, übersetzt Valmir sie falsch. Sie nimmt es hin, als wäre da eine Komplizenschaft, als hätte sie eine Ah­nung, warum dieser Mann wie aus dem Nichts aufgetaucht ist.

Er wird, so viel kann man verraten, sie erpressen und die friedliche Koexistenz des Paares auf die Probe stellen. Es ist, als würde die Bühne ihres Lebens zur schiefen Ebene. Sie versuchen, ihren Stand zu behalten, während sie ins Rutschen geraten sind. In Susanne Wolffs Gesicht wechseln Wut und Schmerz, Kampfesmut und Verzweiflung. Die Anspannung ihres Körpers lässt offen, ob sie vor Angst erstarrt oder zur Attacke ansetzt.

Mehr zum Thema 1/

Für das Kind ist diese Marta zu vielem bereit, auch zu dem, womit man nicht rechnet. Ulrich Matthes sieht man dabei zu, wie ihn die Fassungslosigkeit überkommt, dass seine geordnete Welt durcheinandergerät; wenn er sich aufrafft, sie zu verteidigen, dann markiert der egalitär gestimmte Menschenfreund, der sich mit dem Handwerker am Lagerfeuer betrinkt, auf einmal mit aller Schärfe den Klassenunterschied.

Sebastian Kos Inszenierung lässt früh spüren, dass nicht eine dieser fernsehfilmüblichen Lösungen auf einen wartet, die jeden guten Thriller ruinieren. Hier wird ein irreversibler Prozess in Bewegung gesetzt. Der Mann vom Balkan hat ihn nur forciert. Ausgelöst hat er ihn nicht. Ein bisschen weniger Streicher auf der Tonspur hätten dabei allerdings nicht geschadet. Dafür ist die Kamera von Andreas Köhler sehr eloquent.

Sie schafft Momente bedrohlicher Nähe oder der Vereinzelung in der Moorlandschaft, in der das Haus liegt. Und Köhler arbeitet auf subtile Weise mit Schärfenverlagerungen innerhalb einzelner Einstellungen. Da verschwimmt plötzlich ei­ne Wahrnehmung, oder es entsteht eine Klarheit, die die Figur und das Publikum im Kinosaal miteinander teilen. So be­greift man am Ende auch, was der Titel einem sagen will: Das Weiß der Un­schuld ist für niemanden, der in diese Geschichte verwickelt sind, von Dauer.