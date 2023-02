Moderne Schöpfungsberichte handeln vom Aufbruch in die Selbstbestimmung. Ein förmlicher Beschluss soll darüber herbeigeführt worden sein, dass eine Gemeinschaft nach ihren eigenen Regeln leben will. Alle nehmen teil und verpflichten sich zu gleichen Teilen. Akt und Urkunde der wechselseitigen Verpflichtung unter Gleichen bezeichnet man als Vertrag. Die Staatsvertragslehren sind ein Gedankenspiel. Sie erzählen keine Geschichte vom wirklichen Anfang, sondern die, wenn am Ende die Rechtfertigung der geltenden Regeln und der von ihnen gedeckten Machtunterschiede stehen soll, einzig mögliche Geschichte. Es hätte geschehen können, und man muss sich denken, dass es geschehen wäre.

Patrick Bahners Feuilletonkorrespondent in Köln und zuständig für „Geisteswissenschaften“. Folgen Ich folge



Gegen diese Konstruktion einer bloß hypothetischen und zugleich denknotwendigen Geschichte wenden sich die Kritiker des Staatsvertragsmodells mit einer Frage: Wie kann sich jemand entscheiden, frei zu sein? Darin steckt ein logisches und ein empirisches Bedenken. Muss die Freiheit, die Gegenstand und Ergebnis der Be­schlussfassung sein soll, nicht schon vor dem Eintritt in die Beratungen vorausgesetzt werden? Tatsächlich wird den Vertragspartnern typischerweise eine mitgebrachte Selbständigkeit zugeschrieben, eine natürliche Spielart der Freiheit. Historisch gesehen hat diese sogenannte Unabhängigkeit aber wohl fast überall die Verfügungsgewalt über Abhängige zur Bedingung. Insbesondere über Frauen.

Es geschah in Bolivien

Die kanadische Schriftstellerin Miriam Toews ist in einer mennonitischen Ge­meinde aufgewachsen und entnimmt ihre Romanstoffe der Gruppenzwangvorstellungswelt ihrer konfessionellen Herkunftskultur. Die Nachricht von einem furchtbaren Geschehen hat sie zu einem Gedankenexperiment im strengen Stil der klassischen Staatsphilosophie inspiriert. Vier Jahre lang, von 2005 bis 2009, kam es in einer mennonitischen Kolonie in Bolivien wieder und wieder vor, dass Frauen sich beim Aufwachen benommen fühlten und merkten, dass sie im Schlaf vergewaltigt worden waren. Den Opfern wurde weisgemacht, dass der Teufel und böse Geister über sie gekommen seien. Als ein Mädchen einen Angreifer als Nachbarn erkannte, wurden die mutmaßlichen Täter den staatlichen Behörden überstellt. Vom Staat, mit dem die Kolonie sonst so wenig wie möglich zu schaffen haben wollte, erwartete man Resozialisierung; den Frauen wurde eröffnet, dass ihre Pflicht Vergebung sei. In dieser Lage setzt die Erfindung des Romans „Women Talking“ (deutsch 2019 unter dem Titel „Die Aussprache“ bei Hoffmann und Campe) ein.

Miriam Toews lässt die Frauen besprechen, was sie tun wollen. Wollen sie in der Kolonie bleiben und sich fügen? Oder bleiben, aber den Kampf mit den Männern aufnehmen? Oder die Kolonie verlassen? In der aufklärerischen Variante der bösen dämonologischen Erklärung der Taten wur­de den Frauen nahegelegt, ihre Leiden seien das Produkt selbstzerstörerischer weiblicher Einbildung. Die Autorin nennt ihr Werk in der Vorrede daher einen „Akt weiblicher Vorstellungskraft“. Denselben Satz hat jetzt auch Sarah Polley ihrer Verfilmung des Romans vorangestellt.

Wie kann man sich fürs Entscheiden entscheiden?

Wie kann sich jemand für das Entscheiden entscheiden? Den Frauen der Kolonie steht im Weg, dass sie das Lesen und Schreiben nicht lernen durften. Am An­fang steht eine erste Abstimmung über die Optionen. Zettel werden hergestellt, eine einfache Wahlkabine hergerichtet. Mit lakonischem Pathos wird die Würde der undelegierbaren Wahlentscheidung be­schworen, von der die feministische Historikerin Hedwig Richter schwärmt. Für die drei Entscheidungsmöglichkeiten stehen drei Bilder. Wer das Buch kennt, er­kennt sie im Film wieder: Sie schmücken die Vorsatzpapiere.