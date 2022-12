Film „Call Jane“ : Zur Kritik der Unheilskraft

Der Film „Call Jane“ von Phyllis Nagy interveniert in Amerikas erbitterten Abtreibungsstreit. Er ist ein Plädoyer für Hoffnung und Aktivismus – selbst in aussichtslosen Zeiten.

Um den für in irgendeinem Sinn gesellschaftskritisches, aber weltanschaulich unbelastetes Unterhaltungskino wesentlichen Gedanken, eine zentrale Figur der Handlung sei „unpolitisch“, in Bilder zu verwandeln, nehmen sich manche Regisseure nur wenig Zeit. Phyllis Nagy aber nutzt in „Call Jane“ die komplette Eröffnungsszene, um genau das zu vermitteln: Gleich zu Beginn sieht man Elizabeth Banks in der Rolle der jungen Ehefrau Joy die Treppe eines hellerleuchteten Foyers hinabschreiten, das üppige Licht lässt ihr perfekt hochgestecktes blondes Haar glänzen, ein nachtblaues Kleid umfließt ihren Körper. Ihrem Mann, der hier mit Anwaltskollegen seine Beförderung feiert, winkt sie nur kurz zu, bevor sie weiter durch die Eingangshalle wandert. In die Cha-Cha-Klänge aus dem Ballsaal mischen sich Misstöne, als sie vor die Tür tritt. Draußen sperren Polizisten die Straße ab, einer fordert sie auf, wieder hinein zu gehen und schimpft auf die jungen Leute, die hier gegen die Politik der Regierung demonstrieren. Es ist das Jahr 1968 in Chicago, und Joy wird nur kurz zusammenzucken, als ein Demonstrant gegen das Milchglas der Eingangstür gedrückt wird. Die Prügel der Polizei hört sie nicht mehr, nur Musik.

Diese klare Trennung, außen Politik, innen heile Welt, soll sich für Joy im Folgenden immer mehr auflösen. Sie, die sich in ihrem kleinen Leben als Hausfrau zwischen Küche und nachmittäglichen Margaritas mit der Nachbarin, eingerichtet hat, muss feststellen, dass das alles keineswegs sicher ist. Joy ist schwanger, doch das Kind zu bekommen gefährdet ihre Gesundheit. Wolle sie überleben, so müsse die Schwangerschaft beendet werden, sagt ihr Arzt. Und so findet sie sich an der Seite ihres Mannes vor der zuständigen Kommission des Krankenhauses wieder, einer Gruppe älterer Herren, die nun darüber befinden sollen, ob eine Abtreibung vorgenommen werden darf. Innerhalb von wenigen Minuten wird ein Urteil über Joys Leben gefällt, die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind eine Geburt überleben würde, genügt, um die Abtreibung abzulehnen. Joys Einwand: „Und was ist mit dem Leben der Mutter?“, ignorieren die Herren.

Sigourney Weavers Energie füllt die Leinwand

Es sind solche zugespitzten Szenen, an denen sich Nagis‘ Regievorstellung zeigt. Viele Szenen, die sich in Film und Fernsehen derzeit mit dem neuerlich verschärften Abtreibungsrecht in den Vereinigten Staaten auseinandersetzen, gehen den Horror der Fremdbestimmung über den eigenen Körpers dabei erheblich plumper an als diese Regisseurin. Nagy kommt vom Theater, hat in Großbritannien und Amerika Stücke von Nathaniel Hawthorne und Patricia Highsmith auf die Bühne gebracht. „Call Jane“ ist der zweite Spielfilm, bei dem sie Regie führt. Der Theatererfahrung ist es wohl zu verdanken, dass sie Gedanken zu eindrücklichen Bildern verdichten kann, ohne die Dialogführung zu missachten. Das gleicht einige Schwachstellen dieser auf wahren Ereignissen beruhenden Geschichte aus, denn neben ihrer Kernerzählung interessieren sie nicht alle Figuren. Sie bleibt lieber nah bei Joy.