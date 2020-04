Musikdoku über Fynn Kliemann : Das ist alles harte Arbeit

Im niedersächsischen Rüspel, einem Dorf auf halbem Weg zwischen Bremen und Hamburg, liegt das Kliemannsland, ein Dorf im Dorf, in dem ein junger Mann namens Fynn Kliemann der Dorfkaiser ist, wobei man sich bei dieser Funktion eine besondere Form von Autorität dazudenken muss: Fynn ist kein Souverän, sondern herrscht durch strubbliges Charisma. Er ist ein Youtube-Star. Fynn war früher mal ein „Heimwerker-King“, viele haben ihm begeistert dabei zugesehen, wie er zum Beispiel eine Eierverschenkmaschine gebaut hat. Beim Bohren und Hämmern ruft Fynn oft „Mann, ist das geil“. Längst ist er eine kleine Industrie, 2018 hat er eine Platte gemacht. Zu der gibt es ein „Making of“, das man auch als Dokumentarfilm sehen kann: „100.000 – Alles, was ich nie wollte“.

Mit diesem Film machten Kliemann und sein Team eine Erfahrung, die einiges über die Paralleluniversen verrät, aus denen die Mediengegenwart besteht: Sie wollten ihn ins Kino bringen, fanden aber keinen Verleih. Vielleicht haben sie auch einfach nur bei den falschen angefragt, aber das ist derzeit ohnehin egal, weil die Kinos nicht offen haben, in denen „100.000 – Alles, was ich nie wollte“ als Eventstart laufen sollte. Also nur an einem Tag, dafür aber flächendeckend. Wie ein Konzert, das zweihundertmal gleichzeitig stattfände. Das war für den Mai gedacht. Jetzt aber findet schon an diesem Wochenende die Weltpremiere statt. Die digitalen Besucher, die eine Karte für den Film kaufen (er ist ab Samstag einmalig für 24 Stunden zu sehen), können dabei ein Kino angeben, in dem sie ihn unter normalen Umständen angeschaut hätten. Diese Kinos werden finanziell beteiligt. Schon jetzt sind die Zahlen enorm, aber das ist für Fynn Kliemann nicht ungewöhnlich. Bei ihm geht immer alles durch die Decke.

Misst er sich an etwas?

Lohnt sich „100.000 – Alles, was ich nie wollte“ aber auch für ein breiteres Publikum? Die Musikdoku ist ja an sich ein spannendes Genre, es kam immer wieder vor, dass große Musiker sich von großen Filmemachern beobachten ließen (Bob Dylan und D. A. Pennebaker, die Rolling Stones und Godard, bei Curt Cobain oder Amy Whitehouse entstanden Filme postum). In dieser Preisklasse tritt Fynn nicht an.

Misst er sich an etwas? Der blinde Fleck hat sicher auch mit dem Genre zu tun, denn „100.000“ ist ja in erster Linie ein Promotion-Tool, rüberkommen soll vor allem Fynn, und zwar so persönlich wie möglich. So sieht man ihn auch mit seiner Freundin morgens im Bett, aus dem er schwer kommt, ein zugleich intimer und doch auch genau konzipierter, geteilter Moment.

Mehr zum Thema 1/

Vor allem aber sieht man in „100.000“ harte Arbeit. Überraschend deutlich wird erkennbar, dass die vielen Kanäle ordentlich Stress machen. Jeder dumme Spruch, jeder Move mit dem Skateboard muss sofort auf Instagram, dazu braucht es dauernd neue Ideen. „Ich opfere mein ganzes Leben“, heißt es irgendwann zwischendurch, und als die Platte, die zugleich eine aufwendige Fanbox mit voll geilen Extras ist, endlich fertig ist und wie wild bestellt wird, fallen sogar Formulierungen wie „richtig bipolar“ und „voll das Loch“.

Was früher einmal Sex und Drogen und Rock ’n’ Roll waren, sind bei Fynn Kliemann die digitalen Kanäle selbst. Der Exzess geht voll in die Likes. So ist die vielleicht bewegendste (aber auch ein wenig beängstigende) Szene eine, in der man in einer raschen Montagesequenz viele potentielle Fynns jeglichen Geschlechts sieht, die daheim vor einer Webcam Coverversionen von seinen Songs aufgenommen haben. Dass alle „alles werden können“, wie das Fynn-Motto sagt, ist durch Youtube verstärkt worden, aber dass man von diesem „alles“ schwer wieder runterkommt, ist eine Sache, für die „100.000“ sich noch ein paar Minuten Zeit hätte nehmen können. Aber das wäre dann eine andere Logik, nämlich die eines Kinos, das hier auf einem Marketingfeldzug nur gestreift wird.

„100.000 - Alles, was ich nie wollte“ ist ab Samstag einmalig für 24 Stunden zu sehen