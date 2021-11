F.A.Z.-Filmabend : Schauen Sie „Source Code“ mit uns!

Aktualisiert am

Jake Gyllenhaal als Colter Stevens mit der tickenden Bombe in „Source Code“ Bild: Photo: Jonathan WENK

Am 23. November veranstaltet die F.A.Z. ihren ersten Filmabend. Alle paar Wochen möchten wir gemeinsam mit Ihnen einen Film anschauen und anschließend darüber diskutieren: Ist er ein Meisterwerk oder gründlich misslungen? Was hat er uns heute noch zu sagen? Und, keine ganz unwichtige Frage: Hat er Sie gut unterhalten? Der erste Film „Source Code“ läuft im untenstehenden Player am Dienstag, den 23. November, ab 19 Uhr.

Dietmar Dath Redakteur im Feuilleton. Maria Wiesner Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET.







Wir führen zunächst in einem kurzen Video in den Film ein, bevor „Source Code“ beginnt. Kommentieren Sie gern schon währenddessen im Forum unter diesem Artikel! Im anschließenden Live-Gespräch nehmen wir Ihre Kommentare, Fragen und Hinweise gern auf. Fürs Mitkommentieren brauchen Sie eine kostenlose Registrierung bei FAZ.NET.