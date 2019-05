Fassbinder Center in Frankfurt : Ein neuer Ort für den deutschen Film

Rainer Werner Fassbinder Wirken in Frankfurt endete in den Siebzigerjahren mit einem Skandal. Jetzt eröffnet im Deutschen Filminstitut das Fassbinder Center. Fast der gesamte Nachlass des Filmregisseurs kommt nach Frankfurt.

Zwar ist das meiste schon ordentlich eingeräumt, aber blind kennt sich Frauke Haß in den neu bezogenen Räumen noch nicht aus. Sie arbeitet am „DFF – Deutsches Filminstitut und Filmmuseum“ und führt stolz durch das neue Fassbinder Center in der Eschersheimer Landstraße 121. Fein säuberlich numeriert stehen die Archivschachteln schon in den Regalen. Aber welches Regal steht hinter welcher Tür? Die Zuordnungen hat Haß noch nicht ganz verinnerlicht, aber das verwundert auch nicht. Die Eröffnung des Centers war schließlich erst vergangene Woche.

Alles ist noch neu hier, in einer Ecke steht eine Charlie-Chaplin-Figur in einer halben Pappkiste und wartet darauf, vollständig ausgepackt zu werden. „Von Fassbinder ist noch nicht alles da“, erklärt Haß. Rund die Hälfte der 183 Schachteln aus dem Nachlass von Rainer Werner Fassbinder sei noch auf dem Weg von Berlin nach Frankfurt. Der Rest aber ist schon in die umfangreiche Sammlung des DFF integriert.

Diese konzentriert sich nämlich bei weitem nicht nur auf das Werk Fassbinders, auch wenn der Name „Fassbinder Center“ das zunächst vermuten lässt. Die Fassbinder-Materialien stellen weder die einzige noch die umfangreichste Abteilung in der Sammlung des DFF dar. Der Vorlass aus 73 produktiven Jahren von Artur Brauner übertrifft beispielsweise das Konvolut von Fassbinder in seinem Umfang um ein Vielfaches.

Berühmt, aber nicht frei von Skandalen

Der Vergleich ist freilich nicht ganz gerecht: Brauner ist genau ein Jahrhundert alt, Fassbinder wurde nicht älter als 37 Jahre, er starb 1982. Und von ihm wird auch nicht alles nach Frankfurt kommen, wie bei Brauner oder auch Volker Schlöndorff, der immer mal wieder ein paar Kisten voller Material ins Frankfurter Westend schickt.

Im letzten Herbst wurde bekannt, dass die Rainer Werner Fassbinder Foundation die Schriftstücke des Regisseurs, Produzenten und Autors für 750.000 Euro nach Frankfurt verkauft hat. Die Filme selbst bleiben in Berlin, wo Fassbinders einstige Cutterin und Lebensgefährtin Juliane Maria Lorenz die Geschicke der Stiftung lenkt und weiterhin den Verleih und Vertrieb der Werke besorgt. In Frankfurt hatte Fassbinder Mitte der siebziger Jahre das Theater am Turm als Intendant geleitet. Das Unternehmen endete aber schon nach kurzer Zeit in einem ausgewachsenen Skandal. Fassbinder hatte nicht nur eine Journalistin der „Frankfurter Neuen Presse“ beschimpft, er generierte auch viel zu wenig Umsatz.

Gleichwohl war letztes Jahr die Freude über den Ankauf, den die Hessische Kulturstiftung, die Kulturstiftung der Länder und die Stadt Frankfurt gemeinsam ermöglicht hatten, allseits sehr groß. Und weil die Sammlung des DFF 2019, in seinem siebzigsten Jubiläumsjahr, ohnehin aus Rödelheim weggezogen wäre, bot es sich an, die neuen Räume nach jenem legendären Regisseur zu benennen, dessen Hinterlassenschaften jetzt ebenfalls hierherkommen.

Die Schriftstücke umfassen neben der Korrespondenz auch die unterschiedlichsten Arbeitsmaterialien des Filmemachers. Da gibt es DIN-A4-Blöcke, die beidseitig mit Kugelschreiber beschrieben sind – ein Drehbuch auf den Vorderseiten, ein zweites auf den Rückseiten. Fassbinder war ein wahnsinnig produktiver Künstler, in nur dreizehn Jahren hat er mehr als vierzig Filme gemacht. Ein anderer Schreibblock ist ungefähr zur Hälfte vollgeschrieben und enthält das Drehbuch zu „Angst essen Seele auf“, der den Arbeitstitel „Ali“ trug, wie Frauke Haß weiß. Der Text enthält praktisch keine Korrekturen. Der Regisseur hatte seine Filme im Kopf und brauchte sie nur noch aufzuschreiben und abzudrehen. Oder, wenn ihm das mit dem Schreiben zu langsam ging, auf eine Tonbandkassette zu sprechen.