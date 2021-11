Fabrice Luchini wird 70 : Der Ritter aus dem Gemüseladen

„Sie sind Parzival?“ „Ja, ich bin Parzival.“ So soll sich die Szene abgespielt haben, so steht sie in der Autobiografie, die der Schauspieler Fabrice Luchini 2016 unter dem Titel „Comédie française“ veröffentlicht hat. Roland Barthes, der an einem Sonntagvormittag im Frühjahr 1979 nach seiner Vorlesung im Collège de France vor der Tür seines Arbeitszimmers von einem jungen Mann auf den Artikel angesprochen wurde, den er im Nouvel Observateur über Eric Rohmers Film „Perceval le Gallois“ geschrieben hatte, erkannte zunächst nicht, dass der Hauptdarsteller des von ihm gerühmten Werkes vor ihm stand.

Dabei beglaubigt der Titelheld von Rohmers Transposition des Epos von Chrétien de Troyes die Figur ganz wesentlich durch seine körperliche Erscheinung, eine Aura der Schlichtheit und Klarheit. Und Luchini dürfte sein großes rundes Gesicht und die offenen Augen wohl kaum mit irgendwelchen Accessoires kultivierter Wildheit verdeckt haben, als er dem weisen Meister der Textauslegung seine Aufwartung machte – zumal die Situation auf dem Flur des Kolleggebäudes den im Film geschilderten ersten Annäherungen des Jünglings an die Welt der Erwachsenen mit ihren sozialen Systemen der Politik und der Liebe und deren Orten Burg und Zelt nicht unähnlich war. Ganz einfach will sich Luchini ausgedrückt haben, als er das Wort an Barthes richtete: Dieser habe gut von „Perceval le Gallois“ gesprochen.

Distanz und Professionalität

Dass dem Wiedererkennen mit einem Zeichen (Luchini schreibt von einer „Geste“) nachgeholfen werden musste, gereicht in dieser Begegnung von Spezialisten aus zwei Berufswelten beiden Metiers zur Ehre. Das ästhetische Interesse von Barthes gehörte zuerst dem Werk, und Luchini spielte seine Rolle im Alltag nicht einfach so weiter.

Diese Distanz zu dem, was man kunstgerecht tut, ist selbstverständliche Bedingung von Professionalität, aber in vorliegendem Fall kommt ihrer Markierung die kritische Funktion der vorsorglichen Abwendung eines Missverständnisses zu. Denn Rohmers Film provoziert durch ein naives, ursprünglich poetisches Erzählen, imitiert die Buchmalerei mit ihrem Goldgrund und suggeriert dabei, dass die Buchmaler nur unbeschriebenes Pergament verwendet hätten. Die Hauptfigur ist ein Ritter, der das Rittertum nicht aus Büchern kennt, sondern vor dem ersten Gepanzerten, der vor ihm auftaucht, auf die Knie fällt, um ihn zu fragen, ob er Gott sei. Man möchte glauben, dass vom Darsteller dieses welthistorischen Berufsanfängers eine analoge Bereitschaft erwartet wurde, sich unvorbereitet auf eine Initiation einzulassen. Denn wenn er gelernt hatte, sich natürlich in einem Studio zu bewegen, wird er in den von Jean-Pierre Kohut-Svelko eingerichteten Kulissen nichts Vertrautes vorgefunden haben.

Barthes verwandelt sich diesem Duktus der Unmittelbarkeit an, indem er beklagt, dass ihn die anderen Zuschauer im Kinosaal mit ihrem Lachen verletzt hätten, nicht gestört, irritiert oder verärgert, sondern verletzt. Sein Artikel war eine Geste der Ritterlichkeit. Er sprach ein strenges Urteil: „Barbarei“ sei es, der Unwille, einen anderen Menschen zu verstehen oder sich eine andere Welt vorzustellen, „über die Einfachheit des Helden zu lachen“; Rohmers Film sei genau das, „einfach in jedem Sinne des Wortes“. Im Gespräch mit dem Darsteller des Helden sagte Barthes dann, das Publikum habe das „Raffinement“ verkannt, also das Kunstvolle und Gemachte am Einfachen.