„Evolution“ im Kino : Wie mit dem Erbe der Schoa leben?

Auschwitz ist jetzt im Wesentlichen ein Menschenleben her. Oder man kann auch anders zählen: Zwischen 1945 und 2020 liegen 75 Jahre, das entspricht der Abfolge von drei Generationen. Vorausgesetzt ist, dass jemand überlebt hat. In dem Film „Evolution“ von Kata Wéber und Kornél Mundruczó entsprechen diesen drei Generationen drei Episoden. In der ersten betreten Männer in Uniform einen Raum, den wir als ehemalige Gaskammer begreifen sollen. Sie schrubben, scheuern, spülen, sie machen sich an den Mauern und am Boden zu schaffen, aber sie kriegen den Raum nicht so sauber, wie sie sich das vielleicht vorstellen wollten. Im Gegenteil, aus den Fugen kommen die Reste von Haaren, immer dicker und verfilzter werden die Stränge, es ist zum Verrücktwerden. Doch dann gibt es eine erlösende Wende: So unwahrscheinlich das klingen mag, man findet ein Kind. Der vorzeitlich wirkende Beton gibt eine Lücke frei, der Raum des Todes ist nicht endgültig unheilvoll. Ein lebendiges Wesen ist dem Morden entkommen und verlässt nun das Reich der Baracken und der Vernichtung. Die Kamera folgt aus der Luft einem Wagen, der wie auf einer Grenze zwischen den dokumentarischen Lagerbildern und den späteren Rekonstruktionen zu fahren scheint – Auschwitz mag ein Menschenleben her sein, im Computer ist es zeitlos.

Nach diesem stark zeichenhaften Prolog (das Kind heißt auch noch Éva!) folgen zwei längere Teile, die in Berlin spielen und gedreht wurden und in denen wir wohl die „Evolution“ erkennen sollen, die sich dieser Rettung verdankt. Zuerst geht es um Léna, die Tochter von Éva, die zu ihrer Mutter kommt, um sie für eine öffentliche Ehrung abzuholen. Éva ist schon ein wenig tattrig, die meiste Zeit sitzt sie in Unterwäsche herum, sie leistet passiven Widerstand gegen die Versuche, sie für eine heutige Gedenkpolitik zum positiven Exempel zu machen.

Engelhafte Präsenz

Mundruczó, der zu den Formalisten im Gegenwartskino zählt, erzählt das alles in einer langen Sequenz, die eine ungeschnittene Improvisation suggeriert, ein Spiel zwischen Ebenen des Wirklichen, das schließlich in zwei Momenten gipfelt, die den Anschein von Realismus offensichtlich sprengen. Die Kamera lässt sich aus dem Fenster fallen, kippt um die eigene Achse und nimmt die beiden Frauen aus einer Position in den Blick, die es eigentlich nicht geben kann – in der Luft schwebend, wie von einer engelhaften Präsenz aus. Es wirkt dann fast wie eine Konsequenz von Ratlosigkeit mit diesem zweiten Teil, dass er mit einer Art symbolischer Katastrophe endet, die vielleicht auch als hysterische Auflösung der unruhigen Léna lesbar ist.

Im dritten Teil schließlich geht es um Jonás, den Sohn von Léna und somit um den Enkel von Éva, um einen Schüler, einen sensi­blen Außenseiter, der die Identitätsfragen seiner Familie weiterträgt: „Sag du mir doch, was ich bin“, fleht er einmal seine Mutter an. Auch hier verbindet sich wieder technischer und erzählerischer Ehrgeiz, wie übrigens schon in „Pieces of a Woman“ (2020), der sich mit seiner extravaganten Dramatik für Netflix qualifizierte und dort nun als einsames Relikt europäischen Autorinnenkinos vorrätig ist. Jonás soll an einem Laternenumzug teilnehmen, einem ursprünglich christlich oder weihnachtlich oder adventlich besetzten Ritual, das aber zugleich vor allem eine kindliche Naivität zu feiern scheint („rabimmel rabammel rabumm“), die den Heranwachsenden gar nicht entspricht. Am Rande dieses Zugs kommt Jonás einer Mitschülerin namens Yasmin näher, die seiner prekären jüdischen Identität wiederum deutlich ergänzend und kommentierend an die Seite gestellt wird: als Vertreterin des muslimischen Deutschland bekommt sie eine wichtige Funktion in dem Planspiel von „Evolution“.

Kata Wéber (Buch) und Kornél Mundruczó (Regie) wollen deutlich auf sehr grundsätzliche Fragen hinaus und suchen dafür nach einer offenen Form: Was heißt es, mit diesem Erbe der Schoa zu leben? Ist das überhaupt denkbar? Und kann man es den Nazis und ihren ungarischen Helfern überlassen, zu definieren, wer jüdisch ist? Denn Éva ist sich mit den mehrfachen gefälschten Geburtsurkunden ihrer Mutter gar nicht mehr sicher, wer sie ist, oder sie will jedenfalls nicht im hohen Alter auf etwas festgelegt werden, wovor sich ihre Mutter in Sicherheit bringen wollte. Die Sicherheit vor den rassistischen Verfolgern erweist sich als Unsicherheit, von der das Leben nach dem Überleben bis in die folgenden Generationen geprägt ist.

Mit dem problematischen Begriff der „Evolution“ soll es vielleicht darauf hinauslaufen, dass sich ein allgemeinerer Humanismus gegenüber dem identifizierenden Rassismus durchsetzen könnte. Das wäre jedenfalls eine Deutung, die sich von Jonás her nahelegen würde, der mit Yasmin im Zeichen der Laterne und dem Assoziationsraum einer Herbergssuche in eine Weltgesellschaft aufbrechen könnte, in der die kulturelle Evolution endlich die Differenzen überwinden könnte, die in fanatischer Verblendung bis zu den Gaskammern führten. Ein positives jüdisches Selbstverständnis wäre in dieser Evolution aber auch nur mehr kombinatorisches Material. Insgesamt ein reichlich merkwürdiger Film, eher ein stark thesenhaft durchsetztes Konstrukt als eine nachvollziehbare Menschenbeobachtung.