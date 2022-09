Erinnerungen an Godard : Eher ein Kafka als ein Anarchist

Als betrogener Ehemann suchte der Revolutionär des Kinos Rat bei seinem Vorbild Jean-Pierre Melville: Volker Schlöndorff erinnert sich an Jean-Luc Godard. Alexander Kluge erklärt, was ihm die Filmgeschichte verdankt.

Streng in einen schwarzen Mantel gehüllt, den Kragen hochgeschlagen, das Gesicht hinter einer Sonnenbrille versteckt, als ob er frieren würde oder sich vor etwas schützen müsse, so stand Go­dard in den kalten Fluren der Redaktion der Cahiers du Cinéma, auf der Treppe zur Cinémathèque, vor einem populären Ki­no auf den grands Boulevards. Er war En­de zwanzig, ich gerade mal zwanzig, ein gewaltiger Unterschied in diesem Alter. Nicht nur mich hat er bei diesen ersten Begegnungen eingeschüchtert. Godard galt allen als aggressiver Provokateur, der mit seinen Kritiken alles infrage stellte, was wir, geschult am klassischen Kino, für hoch und heilig hielten.

Und dann kam „A bout de souffle“. Ich weiß noch, wie wir auf der Rückfahrt vom Studio Joinville, den Dreharbeiten von „Zazie in der Métro“, in ebendiesen „Au­ßer Atem“ gingen. Sprachlos entdeckten wir, dass man Montage auch ohne Anschluss machen kann, dass jemand nicht erst beim Gehen durch eine Tür gefilmt werden muss, bevor er in einem Zimmer sein kann, dass er/sie sich nicht erst ausziehen muss, bevor er/sie oder beide nackt im Bett liegen beziehungsweise unter der Bettdecke.