Filme über Schwestern handeln für gewöhnlich von deren Rivalitäten, weil eine talentierter, hübscher, erfolgreicher ist als die andere und diese ihr dann den Erfolg neidet. Die britische Komödie „Po­lite Society“ ist nicht nur in dieser Hinsicht ganz anders. Sie erzählt von zwei Schwestern, die füreinander selbst die härtesten Schläge einstecken würden – und das ist ganz wörtlich gemeint, denn „Polite Society“ ist nicht nur Komödie, sondern zugleich ein Martial-Arts-Film.

Ria (Priya Kansara) ist die jüngste Tochter einer pakistanischen Familie in London; sie geht zum Karateunterricht, hat einen blauen Gürtel und träumt davon, entgegen der Empfehlung ihrer nach sozialem Aufstieg strebenden Eltern Stuntfrau zu werden. An der Wand ihres Zimmers hängt ein Poster von Eunice Huthart, der (echten) Stuntfrau, die für Uma Thurman, Angelina Jolie oder Famke Janssen in anderen Filmen Prügel verteilt und einsteckt. Täglich versucht Ria Hutharts berühmtesten Kick auszuführen, scheitert jedoch immer irgendwo beim Hochspringen oder dabei, sich um 360 Grad zu drehen und den Fuß zur richtigen Zeit in die richtige Richtung zu strecken.

Unermüdlich angefeuert wird sie dabei von ihrer älteren Schwester Lena (Ritu Arya), die gerade das Kunststudium überdenkt und sich mit einer mittleren Existenzkrise und Ölfarben in ihrem alten Kinderzimmer verkrochen hat. Eines Abends schleppt die Mutter ihre Töchter zur Soiree einer reichen Bekannten, auf der Lena den Sohn des Hauses kennenlernt und schon bald von ihm umworben wird. Die Eltern sehen bereits die finanzielle Zukunft ihrer gescheiterten Künstlertochter gesichert und schmieden Heiratspläne. Nur Ria passen die arrangierte Ehe und der Typ überhaupt nicht. Als ihr eine Freundin erzählt, der Mann sei „actually quite nice“, also wirklich ganz nett, erwidert sie nur trocken: „Bis­cuits are nice“, Kekse seien ganz nett, dieser Mann aber auf keinen Fall etwas für ihre Schwester.

Denn Ria will, dass die ihr kreatives Potential ausschöpft und sich auf ihre Malerei konzentriert, statt „die Jane-Austen-Nummer mit Mr. Darcy“ durchzuziehen. (Man sollte diesen Film, so man kann, in der Originalfassung sehen, um die ganze Fülle des trockenen Humors genießen zu können.)

Also beschließt Ria, die übereilte Hochzeit mit allen Mitteln zu verhindern. Das beinhaltet einen Überfall auf den Fitnessstudio-Spind des Bräutigams, die nächtliche Durchsuchung des Anwesens seiner Familie, und Ria macht auch nicht vor Plänen zur Entführung der Braut halt. All das führt sie in Kostümen, falschen Bärten und mit der Hilfe ihrer besten, nerdigen Freundinnen aus.

Die britische Regisseurin Nida Manzoor schweißt für die Geschichte der beiden Schwestern gleich mehrere Filmgenres zusammen und bedient sich im Fundus des alten Hollywood-Kinos ebenso wie in den Klassikern chinesischer und indischer Filmtradition (schon die fetten rot-gelben Überschriften der Kapitel, in denen der Film erzählt wird, lassen an Kung-Fu-Meisterwerke denken).