Filmabend zu „Eiskalte Engel“ : Liebe ist noch schlimmer als Sex

Der zweite F.A.Z.-Filmabend für Abonnenten nimmt am Mittwoch ab 19 Uhr den Gefühlshorror-Klassiker „Eiskalte Engel“ auseinander – und lädt im Anschluss zur Diskussion.

Angeblich liegt die Zeit noch nicht lange zurück, in der selbst die umtriebigsten und ehrgeizigsten Medien- und Kulturbranchenmenschen sich halbwegs frei entscheiden konnten, welche und wie viele unter den neuen digitalen Kommunikations- und Koordinationsangeboten sie nutzen wollten, wie oft und wozu. Inzwischen nähern wir uns in diesen Sphären mit Riesenschritten einer inoffiziellen, aber strengen Instagram-, Tiktok- und Twitterpflicht, und wer sich zu der Behauptung hinreißen lassen würde, irgendein übers Internet erreichbarer elektronischer Dienst sei nur etwas „für Verklemmte und Pädophile“, käme unverzüglich wegen Ketzerei an den www-Pranger.

Dietmar Dath Redakteur im Feuilleton.

Genau diese Behauptung jedoch traut sich ein sehr böser und verwöhnter Jüngling, der auf handgeschriebene romantische Lügenbriefe und gruslige Tagebücher schwört, kurz vor dem Höhepunkt des Films „Cruel Intentions“ von Roger Kumble aus dem Jahr 1999. Die deutsche Fassung nennt diesen Film, dessen Titel in wörtlicher Übertragung „Grausame Absichten“ lauten müsste, „Eiskalte Engel“. Diese freie Nachdichtung haut durchaus hin, sofern man bereit ist, „Engel“ als Synonym für „kokainabhängige Dildo-Dämonen aus dem Reizwäscheregal“ zu lesen. FAZ.NET stellt diesen Film am 26. Januar um 19 Uhr allen Abonnenten zur Verfügung und lädt zum Gespräch darüber ein.