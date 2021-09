Aktualisiert am

Filmfestival in Venedig : Könnte gewinnen, hat mir aber nicht gefallen

Das Filmfestival in Venedig ist in diesem Jahr eine logistische Herausforderung. Vor dem großen Finale übersendet uns unser Filmkritiker einige subjektive Wertungen und Einschätzungen.

Eine Szene aus dem Film „The Hand of God“/“È stata la mano di Dio“ Bild: dpa

Wegen seiner Reservierungspolitik, Hygienemaßnahmen und diverser Regularien macht es das Filmfestival in Venedig seinen Gästen dieses Jahr nicht ganz leicht. Vor der Vergabe der Preise am Wochenende hat uns unser Filmkritiker seine persönlichen Favoriten und Enttäuschungen zusammengestellt:

Sollte die Auszeichnung als bester Film kriegen

„Competencia Oficial“ von Gastón Duprat und Mariano Cohn

Könnte als bester Film ausgezeichnet werden, hat mir aber nicht gefallen

„È stata la mano di Dio“ von Paolo Sorrentino

Wären den Preis allemal wert

„The Power of the Dog“ von Jane Campion und "The Card Counter" von Paul Schrader

Der größte Mist

„America Latina“ von Damiano und Fabio D'Innocenzo (Was für ein verblendeter, affig zusammengepuzzelter Stuss)

Schönster Film diesmal überhaupt

„Inu-Oh“ von Masaaki Yuasa. Göttlich, leider nicht im Hauptwettbewerb, aber bei Orizzonti

Beste Schauspielerin

Kirsten Dunst in „The Power of the Dog“

Bester Schauspieler

Vincent Lindon in „Un autre monde" von Stéphane Briźé. Niederschmetternd.