Bodybuilderin Tischa Thomas : Sie ist die „Tigress“

Eine Lehrerin in Sachen Toleranz: Die amerikanische Bodybuilderin Tischa Thomas ist mit dem ihr gewidmeten Dokumentarfilm „I Am The Tigress“ unterwegs.

Tischa Thomas ist so stark, dass sie es nach der Vorführung des ihr gewidmeten Dokumentarfilms „I Am The Tigress“ gar nicht auf die Bühne schafft; der Regisseur Philipp Fussenegger muss sie hochziehen. Das sieht sehr eindrucksvoll aus, weil der androgyn gewandete und ge­schminkte junge Mann eine schlanke Erscheinung ist und die Amerikanerin ein wahrer Berg an Muskeln: wohl­definiert von der Wade bis zur Schulter, wie eine vom Comiczeichner Robert Crumb ge­schaffene muskulöse Traumfrau.

Oder besser: eine Raumfrau, denn einmal oben angelangt, füllte sie mit ihrer Präsenz den Kinosaal sofort. Da­bei steht sie zunächst nur ganz schüchtern da, während Fusse­negger erste Fragen zu seinem Film beantwortet, doch alle Blicke sind bereits auf Tischa Thomas gerichtet.

Kann das wirklich echt sein: dieses Kreuz, das Arnold Schwarzenegger erblassen ließe? Es ist aber auch ein Kreuz mit diesem Kreuz, denn im Film konnte man zweimal sehen, wie Tischa Thomas aus heiterem Himmel auf der Straße be­schimpft wird: Ihr Aussehen, in zehnjährigem Training hart er­arbeitet und durch regelmäßig ge­spritzte Steroidgaben unterstützt (auch das in „I Am The Tigress“ zu sehen), widerspricht den allgemeinen Vor­stellungen von einer Frau.

So wird sie für einen Mann gehalten oder wenigstens für eine Transperson. Doch Thomas ist bereits mehr­fache Großmutter und will nur eines: als die Frau auftreten dürfen, die sie ist, eine Bodybuilderin, die ihren Körper schön findet.

Fussenegger ist sie bei einem New Yorker Casting für ein Spielfilmprojekt aufgefallen, und er bezahlte ihr ein halbes Jahr Schauspielunterricht, um danach dann doch lieber diesen Dokumentarfilm zu drehen – so sehr faszinierte ihn ihr Leben in körperlichen Extremen. Body­buildingwettbewerbe für Frauen bieten keine exorbitanten Preisgelder, weshalb Tischa Thomas sich als Domina verdingte (starke Frauen wünscht sich eben nicht nur Robert Crumb). Und sie ließ die Kamera überall zu: bei ihren SM-Sessions, im Moment der Niederlage beim „Ro­mania Muscle Fest Pro“ in Bukarest oder am FKK-Strand in Florida (das ganze Filmteam war da nackt), wo ihr bester Freund Edward Zahler – vor anderthalb Jahrzehnten noch Ost­küstenchampion im Bodybuilding der Altersklasse 55+, heute aber eher ein Mann wie ein Satyr – Tischa Thomas einen Heiratsantrag machte.

Daraus wurde nichts, wie sie erzählt, denn nunmehr lebt die Einundfünfzigjährige in Berlin, wo auch Fusse­negger wohnt, und dort fühlt sie sich endlich akzeptiert: „Ihr Europäer denkt immer, in New York ginge es so tolerant zu, aber ich bin froh, dass ich dort weg bin.“ Mit dem Film über sich ist sie auf Reisen durch kleine deutsche Kinos, in denen diese Raumfrau große Auftritte hinlegt. Und womöglich lag ihr schwerer Aufstieg auf die Bühne ja auch eher am engen Rock als an den vielen Muskeln.