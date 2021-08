Grafs „Fabian“-Verfilmung : Sei ein Mann und schwimme mir nicht nach

Aktualisiert am

Dominik Graf hat Erich Kästners Zeitroman „Fabian“ von 1931 verfilmt. Aus dem sachlichen Helden der untergehenden Weimarer Republik wird ein sentimentaler Liebender von heute. Das führt zu starken Kinomomenten, geht aber an dem Buch vorbei.

Wenn man die Karriere des Regisseurs Dominik Graf be­trachtet, fragt man sich, warum er nicht längst alle wichtigen Filmpreise dieser Welt gewonnen hat. Schließlich hat Graf den deutschen Thriller neu erfunden (1988 mit „Die Katze“), den „Tatort“ (1995 mit „Frau Bu lacht“), die Fernsehkrimiserie („Im Angesicht des Verbrechens“) und den Kostümfilm („Die geliebten Schwestern“). Er hat die Nouvelle Vague im deutschen Kino fortgesetzt und der Digitaltechnik eine Gasse ge­bahnt. Dass ihm dabei die Zuschauermassen selten ge­folgt sind, ist kein Argument gegen Grafs Brillanz. Schließlich erreicht auch Wim Wenders nur noch dann ein größeres Pu­blikum, wenn er Dokumentarfilme über den Papst dreht.

Aber es gibt auch eine Kehrseite, oder ­ besser: eine Begleiterscheinung des Könnertums, wie es Graf verkörpert. Leute wie er sind im deutschen Film prinzipiell einsam, nicht nur, weil ihnen kaum ein Kollege das Wasser reichen kann, sondern auch, weil die Strukturen der Branche nicht auf sie eingerichtet sind. Das Fernsehen und die Filmfördertöpfe, die hierzulande das Produktionsgeschehen bestimmen, bevorzugen eingängige Themen und sendefähige Formate. Grafs neuer Spielfilm „Fabian“, die Adaption des gleichnamigen Romans von Erich Kästner, ist dagegen im alten Fernsehformat 1,37:1 gedreht, das die Sender längst abgeschafft haben, und dauert drei Stunden. Um diese ungewöhnliche Form und Länge durchzusetzen, musste Graf, wie so oft schon, beim Budget Abstriche ma­chen. Doch das ist nicht der Grund dafür, dass „Fabian“ nicht der ganz große Film geworden ist, den man sich ein weiteres Mal von ihm erhofft hatte. Dieser Grund hat mit dem Buch selbst zu tun – mit dem, was es ist, und dem, was Dominik Graf daraus gemacht hat.