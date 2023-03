Aktualisiert am

Sergei Loznitsas Film über den Luftkrieg will eine „Naturgeschichte der Zerstörung“ zeigen. Aber die Montage verwischt einige wichtige Unterschiede.

Im Frühling des Jahres 1942 tritt Arthur Travers Harris, genannt „Bomber“, vor eine Kamera der britischen Royal Air Force und wendet sich an die Öffentlichkeit in Großbritannien und Deutschland: „Viele Menschen sagen, dass Bomben niemals einen Krieg gewinnen können. Nun, ich würde sagen, es wurde bisher nicht versucht, und wir werden sehen.“

Rostock, Lübeck und Köln sind zu diesem Zeitpunkt bereits Ziel massiver Luftangriffe gewesen, aber noch versuche Deutschland, so Harris, „an seinen Eroberungen festzuhalten“. Harris sieht in den kommenden Phasen des Krieges „a most interesting initial experiment“, ein Experiment mit neuen Formen des Krieges.