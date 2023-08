Im Juni 1943 wandte sich Rudolf Erckmann, damals Oberregierungsrat im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, brieflich an den Schriftsteller Hans Fallada, bürgerlicher Name Rudolf Ditzen. Es ging um ein Romanprojekt, an dem die Nationalsozialisten großes Interesse hatten. Fallada recherchierte zu dem Fall Kutisker, einem Aufsehen erregenden Prozess in der Weimarer Republik. Für Erckmann zeichnete sich ein möglicher Bestseller von einem der erfolgreichsten deutschen Schriftsteller dieser Zeit ab, ein Buch, das der gerade wieder bekräftigten „alten, gegen das Judentum gerichteten Linie“ dienlich sein könnte. Fallada schrieb zurück, dass Iwan Kutisker für ihn „die Verkörperung des Geldwahnsinns“ darstellte, er sei „der ewige Jude in reinster Form“. Er wandte aber auch ein, dass es mit einem solchen Roman juristische Probleme geben dürfte. Seinen Brief signierte er mit einem „Heil Hitler“ und als Rudolf Ditzen.

„Hier ist ein Rätsel“, sagt Anatol Regnier in dem Film „Jeder schreibt für sich allein“ von Dominik Graf. Das Rätsel ist die Haltung von Hans Fallada, der sich vielleicht anschickte, einen Roman zu schreiben, der es an Gewicht mit Veit Harlans antisemitischem Hauptwerk „Jud Süß“ aufnehmen hätte können. Es liegt allerdings keine Zeile davon vor, obwohl es einmal ein Konvolut von mehr als tausend Seiten gegeben haben muss. Die ­Literaturwissenschaft konnte dazu einiges in Erfahrung bringen. Anatol Regnier und Dominik Graf aber interessieren sich vor allem für das Rätsel. Wie verhält sich der vielleicht erfolgreichste Autor der Dreißigerjahre während der NS-Herrschaft? Regnier hat ein Sachbuch über Schriftsteller geschrieben, die nach 1933 in Deutschland blieben: „Jeder schreibt für sich allein“ (2020). Und Dominik Graf hat nun einen Film zum selben Thema gemacht, mit Regnier als wichtigstem Protagonisten. Gottfried Benn, Erich Kästner, Hans Fallada, Will Vesper, um sie alle geht es in den beinahe drei Stunden, dazu auch um weniger bekannte Fälle wie Jochen Klepper oder Ina Seidel. Und dabei immer um die Frage: Wie kann man sich zu diesen Lebensläufen verhalten?

Schon der Begriff „innere Emigration“ ist ja in hohem Maß fragwürdig. Er stammt von Frank Thiess, der damit gegen Thomas Mann antrat, der aus Amerika mit seiner ganzen moralischen Autorität zu und über Deutschland sprach. Thiess suchte nach einer Legitimation für die Zaghaften und die Opportunisten. In seinem Fall ist anzumerken, dass seine Literatur (zum Beispiel 1936 „Tsushima. Roman eines Seekriegs“) sich sehr gut verkaufte und bestens in das geistige Klima in NS-Deutschland passte. Und was ist von Erich Kästner zu halten, der 1933 selbst der Verbrennung auch seiner Bücher in Berlin zugesehen hatte und in dessen Roman „Das fliegende Klassenzimmer“, seinen ersten unter dem neuen Regime, sich plötzlich Motive schlichen, denen die Hitlerjugend jederzeit zugestimmt hätte?