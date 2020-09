Doku „Body of Truth“ : Sagen Körper immer die Wahrheit?

Frau Schels, in Ihrem Film porträtieren und begleiten Sie die vier Künstlerinnen Marina Abramović, Sigalit Landau, Shirin Neshat und Katharina Sieverding. Im Zentrum steht der weibliche Körper und der künstlerische Umgang mit ihm. Wie entstand die Idee zu diesem Filmprojekt?

Ich lebe zur Hälfte in Paris, und dort habe ich sehr viele avantgardistische Modern Dance Performances gesehen. Nicht nur in den Edeltheatern wie dem Châtelet oder dem Théâtre de la Ville, sondern auch in den Vororten, der Banlieue. Da sah ich Frauen, die extrem mit ihrem Körper umgegangen sind, provokativ und schockierend, auch an den Grenzen zur Pornographie, und ich begann mich zu fragen, wie das in der bildenden Kunst aussieht. Damit hatte ich mir ein Thema gesetzt, und das war der Körper. Wie geht Frau, für mich war komischerweise sofort klar, dass es nur Frauen sein können, mit ihrem Körper um?