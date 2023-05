Brüste, Hintern, Beine – in einer Zeit, in der das Kino mehr oder weniger vollständig dem männlichen Blick unterworfen war, waren das die Körperteile, auf die es ankam. Selten wurde es so umstandslos eingestanden, aber es gibt genug Beispiele, in denen Regisseure dem einen oder anderen Fetischismus huldigen. Für Russ Meyer konnte die weibliche Oberweite nicht groß genug sein, Fellini mochte es, wenn eine Schauspielerin ein markantes Gesäß hatte, und Quentin Tarantino liebt augenscheinlich langbeinige Schönheiten.

Erst danach kommt irgendwann das Gesicht. Das kann auch attraktiv sein. Augen können fesseln. Die Konjunktur aufgespritzter Lippen deutet aber eher darauf hin, dass auch in das Gesicht, in den Ausweis unserer Unverwechselbarkeit, die Logik von Brüsten, Hintern, Beinen eindringt.