Über ihre Ungerührtheit, ihre Undurchdringlichkeit, das faszinierende Rätsel ih­res Gesichts ist schon so viel gesagt worden, dass man vielleicht mit einer Szene beginnen sollte, in der diese Ungerührtheit zerbricht. Es ist der Schluss von Mi­cha­el Hanekes Film „Die Klavierspielerin“. Erika Kohut hat im Foyer des Wiener Konservatoriums auf ihren Klavierschüler Walter Klemmer gewartet, um ihn zu er­ste­chen.

Andreas Kilb Feuilletonkorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Aber als er in einer Menschentraube an ihr vorbeigeht, verlässt sie der Mut. Da stößt sie sich das Messer in ei­ner ruckartigen Bewegung in die eigene Brust. Dabei verzieht sich ihr Gesicht zu einer ebenso grotesken wie kindlichen, von Selbsthass und Selbstmitleid zerrissenen Fratze. Später hat Isabelle Huppert er­zählt, wie sie die Szene für Haneke mehr als fünfzigmal wiederholen musste, ehe er zufrieden war. So schwer ist es ihr gefallen, aus der Perfektion herauszutreten, die alle ihre Auftritte prägt – und genau da­durch perfekter zu sein als je zuvor.

Isabelle Huppert ist nicht nur die beste Schauspielerin im europäischen Kino, sie ist auch die kontrollierteste. Das Spiel mit dem Kontrollverlust, der dann doch nie ganz eintritt, gehört zur Aura ihrer Rollen. So hat sie die Engelmacherin Marie, die Vatermörderin Violette, die Selbstmörderin Emma Bovary, die verlassene Nathalie, die vergewaltigte Michèle, die entführte Thérèse und unzählige andere Frauen verkörpert, ohne dabei offenbar je an ihre Grenzen zu stoßen.

Immer scheint noch etwas anderes in ihren Figuren zu schlummern, ein ungenutzter Rest, ein Überschuss, und ebendieser Überschuss zieht die Zuschauer in ihr Spiel hinein. Man will wissen, wie sie ticken: die Frau, die in Pa­trice Chéreaus „Gabrielle“ ihren Mann für immer verlässt, um am selben Abend wiederzukommen; die Postangestellte Jeanne, die in Claude Chabrols „Biester“ kaltblütig eine Familie ermordet; die Witwe, die in Neil Jordans „Greta“ in New York Jagd auf junge Frauen macht. Aber man erfährt es nie endgültig. Die Kinofiktionen wahren ihr Ge­heim­nis wie die Personen im richtigen Le­ben. In dieser Undurchschaubarkeit liegt ihre Wahrheit, so wie die Wahrheit der Schauspielerin Isabelle Huppert darin liegt, dass sie gleichzeitig in ihren Figuren und neben ihnen ist. So kann sie sich, während wir ihr zuschauen, zugleich mit den Menschen unterhalten, die sie spielt. Das macht ihr in ihrem Metier keiner nach.

Mehr zum Thema 1/

Dass diese Frau siebzig wird, kann man kaum glauben, denn gerade in ihren neueren Rollen wirkt sie altersloser als am An­fang ihrer Karriere. In Paul Verhoevens „Elle“, ihrem letzten wirklich großen Film, ist sie Ge­schäfts­frau, Ex-Frau, Tochter, Ge­liebte, Missbrauchsopfer und eiskalte Intrigantin, und in jeder dieser Metamorphosen zeigt sie ein anderes Gesicht, von der Greisin bis zum jungen Mädchen. Es sei das Spontane, die Unmittelbarkeit des Ge­fühls, was sie am Kino reize, hat sie einmal gesagt, aber hinter dieser Spontaneität ist ein untrüglicher, in Jahrzehnten vor der Kamera ge­schärfter Instinkt am Werk, der sie immer zu den besten Regisseuren hinzog, weil sie nur bei ihnen zu sich selbst gefunden hat. „Das ist kein anderes Leben. Das ist mein Le­ben.“ So bleibt sie sich in ihren Verwandlungen treu. Ihr siebzigster Geburtstag, den sie heute begeht, ist ein Fest für uns alle.