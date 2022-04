Elaine May wird neunzig : Lieber nichts als mit weniger zufrieden

Und der Ehren-Oscar 2022 geht an: Elaine May. Bild: Reuters

Mit Sicherheit lässt sich über Elaine May sagen: Sie hat vor einigen Wochen den Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk bekommen, sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Sie hat Drehbücher zu Filmen geschrieben, die auch heute noch ei­ne Menge Leute kennen, „Tootsie“ zum Beispiel, „Heaven Can Wait“ oder „Primary Colors“, und mit Männern gearbeitet, von denen sich dasselbe sagen lässt: Otto Preminger etwa, Herbert Ross, Warren Beatty oder Woody Allen. Sie bildete mit Mike Nichols in den Fünfzigern des vergangenen Jahrhunderts eines der wahnwitzigsten Komikerduos auf amerikanischen Bühnen, in Chicago und am Broadway, wovon einiges heute auf Youtube nachzusehen ist.

Sie hat in einer guten Handvoll Kinofilmen gespielt und bei vieren zwischen 1971 und 1987 Regie geführt – die lange Pause zwischen den ersten drei und dem letzten hat mit ihrem Eigensinn zu tun, der sie als „schwierig“ gelten ließ, und dass es nicht mehr wurden mit dem sagenhaften Misserfolg ihres letzten, „Ishtar“, der ihre Karriere als Regisseurin beendete (und die Columbia so weit in die roten Zahlen brachte, dass der Mutterkonzern Coca-Cola entschied, das Studio an Sony zu verkaufen).

Sie sollte in jedem Buch zum amerikanischen Film (zumindest) der Siebziger einen Eintrag haben, doch meistens hat sie keinen. Sie hat keine Autobiographie geschrieben. Auch sonst hat niemand eine Biographie über sie geschrieben.

Auf den Bühnen jiddischer Theater groß geworden

Es kann also nicht mit Sicherheit bestätigt werden, ob stimmt, was ebenfalls be­haup­tet wird: dass Elaine May mehr oder weniger auf den Bühnen groß geworden ist, auf denen ihre Eltern in jiddischen Theatern auftraten und sie meistens die Rolle des kleinen Jungen Billy spielte; dass sie schon fünfzig verschiedene Schulen besucht hatte, bevor sie zehn wurde; und dass sie 1976, als sie mit Peter Falk und John Cassavetes ihren dritten Film als Regisseurin („Mickey and Nicky“) drehte, die Kamera laufen ließ, selbst als diese beiden den Drehort längst verlassen hatten. „Vielleicht kommen sie wieder“, soll sie gesagt haben.

Wenn die Kamera lief, damals, geladen mit Film aus Zelluloid, kostete jeder Meter Geld, und Elaine May (so jedenfalls sah es das Studio Paramount und sorgte dafür, dass sie einen Platz auf der inoffiziellen schwarzen Liste Hollywoods bekam) hat Tausende verschwendet. Um sich gegen Schnitteingriffe des Studios abzusichern, soll sie immer wieder Rollen ihres aktuell abgedrehten Films unter ihrem Bett versteckt haben.

Ob das wahr ist, und ob überhaupt irgendetwas stimmt, was über sie gesagt und geschrieben wird, hat sie bisher selten bestätigt und nie dementiert. Elaine May ist keine Frau, die sich der Öffentlichkeit preisgibt, obwohl sie öffentlich, zumindest Hollywood-öffentlich, immer wieder zur Ehrung der Männer spricht, mit denen sie gearbeitet hat.

Elaine May gehört zu der Handvoll Frauen, die in den Siebzigern in Hollywood Filme machen konnten und dabei weitgehend auch die Kontrolle behielten. Ihr er­ster Film als Regisseurin, „A New Leaf“, feierte im vergangenen Jahr sein fünfzigstes Jubiläum. Das war Anlass für ein wenig Aufmerksamkeit für diesen Film, der in Deutschland unter dem bescheuerten Titel „Keiner killt so schlecht wie ich“ ins Kino kam und hier vermutlich weitgehend vergessen ist.

Bloß die Kontrolle behalten!

Das sollte sich ändern, obwohl der Film in seiner jetzigen Form Elaine May derart missfiel, dass sie damit drohte, ihren Namen zurückzuziehen. Denn „weitgehende Kontrolle“ heißt in diesem Fall zwar einerseits: geschrieben und inszeniert von Elaine May, die auch die weibliche Hauptrolle spielt und den Endschnitt verantworten sollte. So hieß es im Vertrag. Andererseits heißt „weitgehend“ nicht so weitgehend, dass Paramount diesen Punkt im Vertrag auch eingehalten hätte. Den Film, der dann doch unter ihrem Namen erschien, hat das Studio geschnitten.

Ihre Version hätte die doppelte Länge gehabt und wäre, so darf vermutet werden, um einiges düsterer, wenn auch sicher nicht weniger komisch gewesen. Walter Matthau spielt hier einen bankrotten Lebemann, dessen Butler ihm rät, reich zu heiraten, um seinen Lebensstil zu halten. „Heiraten?“, fragt Matthau. „Sie meinen: eine Frau?“ Diese Frau spielt Elaine May in der Rolle einer superreichen tollpatschigen Botanikerin mit speziellem Interesse an Farnen.

Wie die beiden zusammenkommen und Matthau sie letztlich doch nicht umbringt, das ist erstens beste Screwball Comedy voll überschießender Spielfreude in Erbfolge der dreißiger Jahre und zweitens unverkennbar Elaine May in bester Improvisationslaune – die Feindseligkeit zwischen Männern und Frauen und die Abwertung der Interessen etwa dieser Botanikern hin zu streberhafter Absonderlichkeit, gehören zu Mays komödiantischen Lieblingsthemen. Dabei hat sie sich hier als ihre eigene Hauptdarstellerin in ein wahrhaft skurriles Geschöpf verwandelt, das auf der Hochzeitsreise auf der Suche nach einem besonderen Farn weit über einem Kliff hängt, während Matthau im Vordergrund ein Handbuch zum Giftmischen liest.

Gibt es eine bessere Definition von Charakter als jene, die Dustin Hoffman in „Ishtar“ über einen weiteren Misserfolg hinwegtrösten soll: „Dir ist es lieber, nichts zu haben, als dich mit weniger zufrieden zu geben“? Elaine May, der das eingefallen ist, würde das vermutlich unterschreiben. Mit Sicherheit lässt sich sagen, dass sie heute neunzig wird.