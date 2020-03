Film über Künstlerin af Klint : Die kosmische Perspektive gerät in Bewegung

Die schwedische Malerin Hilma af Klint versuchte, durch Malerei die Welt zu verstehen. Halina Dyrschka erkundet in ihrem Dokumentarfilm „Jenseits des Sichtbaren“ Leben und Werk dieser lange übersehenen Pionierin der Abstraktion.

Als im Herbst 2018 im New Yorker Guggenheim Museum die große Hilma af Klint-Ausstellung eröffnet wurde, die erste in dieser Hochburg der Moderne (F.A.S. vom 11. November 2018), schrieb Roberta Smith in der New York Times eine ungewöhnlich begeisterte Besprechung unter dem Titel: „‘Hilma Who?‘ No more!“ Nach dieser Ausstellung, sollte das heißen, würde es vorbei sein mit der Ignoranz. Der Name Hilma af Klint werde endlich überall bekannt sein. So kam es, jedenfalls ins New York. Am Ende der Ausstellungslaufzeit hatten 600.000 Besucher die Schau gesehen, und der Katalog wurde unter die zehn schönsten Bücher des Jahres gewählt. Fünf Jahre früher, 2013, hatte Julia Voss, damals Kunstredakteurin dieser Zeitung, Hilma af Klint, deren Biographin sie schließlich wurde, aus Anlass einer Retrospektive in Stockholm vorgestellt, deren Welttour in New York ihren Abschluss fand, und ihrerseits gefordert: „Die Kunstgeschichte muss umgeschrieben werden!“ Ist das inzwischen geschehen? Und haben die beiden Kritikerinnen überhaupt recht?

Unbedingt, sagt die Filmemacherin Halina Dyrschka, die sich damals auf die Spuren der Malerin begeben hat, von der sie noch nie gehört hatte, in die Archive ging, Lebensstationen abreiste, Familienmitglieder traf und Fachleute. Ihr Film „Jenseits des Sichtbaren – Hilma af Klint“ ist seit Donnerstag in den deutschen Kinos zu sehen. Und zustimmen wird auch, wer einmal zum Beispiel vor Hilma af Klints „Zehn Größten“ stand, jenen zwei mal drei Meter riesigen Gemälden explodierender Farben und Formen, die mit nichts vergleichbar sind, was die Kunstgeschichte bis zu diesem Zeitpunkt parat hielt – der Zeitpunkt sind die Nullerjahre des Zwanzigsten Jahrhunderts: Ja, bitte her mit einer neuen Kunstgeschichtsschreibung! Nicht einer, in der ein bis jetzt fehlender Name einfach eingefügt wird, sondern einer, in der eine ganze Reihe von Figuren dazukommen, auf deren Fersen sich neue Fragen stellen.

Eine Frau ohne Vorbilder

Halina Dyrschkas Film geht mit Leidenschaft und der Schützenhilfe einer Phalanx beeindruckender Wissenschaftlerinnen dem Phänomen von Hilma af Klint nach – der Frau, der Malerin, ihrem Zirkel und der Kunstwelt, die mit ihr bis gerade eben nichts anzufangen wusste. Die Regisseurin nähert sich alldem, indem sie die Sinnlichkeit, die Nähe dieser Kunst zu organischem Geschehen betont: durch Naturaufnahmen, Blätter, ganz nah, Wasser, fern und nah, Gräser. Und dann mit dissonantem Kreischen die revolutionären Entdeckungen jener Zeit in den Naturwissenschaften aufruft, die Teilbarkeit des Atoms, die Radiowellen, die Röntgenstrahlen, die Quantenphysik. Denn Hilma af Klint war in gleichem Maß wie an der sichtbaren Natur, die sie zunächst ganz akademisch fasste, in Landschaften, Blumen- und Obstbildern neben Porträts, an den Phänomenen interessiert, die hinter den Oberflächen, hinter dem Sichtbaren lagen und von der Physik, der Biologie, der Astronomie gerade entdeckt wurden.

1906 schuf Hilma af Klint ihr erstes abstraktes Bild. Fünf Jahre früher als Kandinsky. Fast belustigt stellt die Filmemacherin die Ignoranz der Kunstgeschichtsschreibung durch die Gegenüberstellung von Werken der Schwedin mit viel späteren zur Schau: ein gelbes Quadrat von Hilma af Klint, 1916 – ein gelbes Quadrat von Josef Albers, 1971. Ein schmales, wie von Kinderhand gemaltes Haus mit Spitzdach in Rot und Blau von af Klint, 1920, ein Ensemble ganz ähnlicher Häuschen von Klee, 1928. Medial übertragenes automatisches Kritzeln Hilmas, 1896, neben Twombly, 1968. Eine Porträtserie in Pastell von af Klint gegenüber Andy Warhol, mehr als ein halbes Jahrhundert später. Was uns das zeigt ist dies: Hier hat eine Frau ohne Vorbilder gearbeitet.

Erst, wenn das Publikum im Kino das alles erfahren, gesehen, aufgenommen hat, kommen die Geister ins Spiel. Eine gute halbe Stunde nimmt sich Halina Dyrschka Zeit, darauf vorzubereiten, dass diese erstaunliche Frau mit eher ungewöhnlichen Auftraggebern in Kontakt stand: den „Hohen, die Namen hatten“. Hilma af Klint, die schon als Jugendliche an Séancen teilgenommen hatte, hing den Ideen der Theosophie Blavatksys, auch der Anthroposophie Steiners nach, wie übrigens viele ihrer abstrakten Nachfolger, Kandinsky etwa oder Mondrian. Im Auftrag der Hohen schuf af Klint in nur 42 Tagen ihre „Zehn Größten“, jene riesigen Gemälde, die dem Lebenskreislauf zu folgen scheinen, die niemand vergessen wird, der je vor ihnen stand.

Neuentdeckung

Wir sehen in diesem Film eine Frau ihrer Zeit und ihres Ortes, die stillen Landschaften Schwedens, Blicke auf den Trubel Stockholms, Straßenbahnen, Schiffe, Autos, die moderne Stadt. Und wir sehen ruhige Porträts Hilma af Klints; mehrfach fährt die Kamera das bekannteste Foto von ihr ab, eine junge Frau in Malermontur, die uns unverwandt anschaut, unverwandt, da sie, mit einer Begabung zum Medium ausgestattet, tatsächlich ein Stück jenseits von uns steht. Wir sehen aber auch – ein riskantes, aber hier gelungenes Manöver – eine Darstellerin, die bestimmte Bewegungen der Malerin nachstellt, die auf dem Boden liegendes Papier mit Farbe tränkt, barfuß darüber läuft, mit breitem Strich farbige Bahnen zieht. Es ist kein Furor, in dem sie malt, sondern ein bestimmtes, ruhiges Arbeiten, ohne Zögern.

Hilma af Klint starb 1944. Sie hat, nachdem ihre Zeitgenossen ihr mit Unverständnis begegneten, verfügt, ihre Bilder zwanzig Jahre nach ihrem Tod nicht zu zeigen. Wie sie überlebt haben, auch das zeigt dieser Film über eine Frau, die in alle Richtungen Grenzen überschritt. Die Welt fängt gerade erst an, sie wirklich zu entdecken.