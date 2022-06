Fünfter F.A.Z.-Filmabend : Wie lebensgefährlich sind Kinderfilme für Erwachsene?

Man darf Erwachsenen eigentlich keine gelungenen Kinderfilme zeigen, sonst schmilzt sofort ihr Verstand. Zwar sind Kinderfilme, die nichts taugen, für Große ganz ungefährlich, denn dabei handelt sich fast immer um getarnte Erwachsenenfilme, die irgendwer zwischen den Arbeitsgängen „Drehbuch“ und „Regie“ so lange mit didaktischem Furor vereinfacht hat, bis überhaupt nichts Anstößiges mehr drinsteckt.

Gute Kinderfilme dagegen sprechen, ob sie wollen oder nicht, Wahrheiten aus, die kindgerechterweise dermaßen grundsätzlich und glasklar sind, dass sie sich in Sprache und Gedankenwelt von Erwachsenen einfach nicht einpassen lassen, weil darin alles viel zu kompliziert zugeht. Im durchschnittlichen Erwachsenenkopf strebt das Hirn nämlich leider nur selten und ausnahmsweise nach Wahrheit, dauernd dagegen nach der ständigen Vervielfältigung der Anschlüsse eines jeden Einfalls und einer jeden Empfindung nach draußen: an die Gesellschaft, ihre Anforderungen, Befehle und Sitten.

In diesem Echoraum geht es also zu wie im Internet: dumm, vollgestopft, hektisch und verworren. Wenn die Erwachsenen allerdings sehr viel Glück haben, bleibt ihnen zumindest die allerwichtigste Kindereigenschaft erhalten: die Neugier. Dieses segensreiche seelische Attribut könnte solche Erwachsenen dann zum Beispiel dazu verleiten, sich „Die kleine Hexe“ (2018) mit uns anzuschauen und aus dieser Verfilmung des gleichnamigen Kinderbuchklassikers von Ottfried Preußler aus dem Jahr 1957 unter anderem zu erfahren, was eigentlich Magie ist (es hat mit Duft zu tun, den man sehen kann), wie viel solche Magie mit Kino zu tun hat, woher die Klimakrise in Wahrheit kommt, wie das optimale Gleichgewicht zwischen Spezialeffekten und Spezialschauspielerei aussieht und allerlei Aufregendes mehr.

Mehr zum Thema 1/

Wir raten allerdings dringend dazu, sich dabei von mindestens einem Kind betreuen zu lassen, damit der Kopf nicht durchbrennt, und möchten außerdem dazu einladen, an der anschließenden Diskussion teilzunehmen. In diesem Teil des Abends werden zwei hoch motivierte und gut vorbereitete Leute aus der Redaktion, nämlich Maria Wiesner und der Verfasser dieses Artikels, Ihnen genauer auseinandersetzen, wie Karoline Herfurth es als kleine Hexe eigentlich geschafft hat, internationale Spitzenhexendarstellerinnen namens Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon, Cher, Anjelica Huston und Anne Hathaway zu übertrumpfen (es hat mit Gumminasenträgerinnentalent zu tun), warum eine bedeutende japanische Zeichentrickfilmserie den Doktor Faustus notwendigerweise mit einer Hexe und diese wiederum mit einem aufgescheuchten Rudel kleiner Mädchen verwechseln musste, wie viele verschiedene Sorten deutscher Hexerei es gibt (Ost, West und wer weiß was noch), welches Problem der Schriftsteller Uwe Tellkamp mit Disneyprinzessinnen hat, die eigentlich Hexen sind, und falls die Zeit reicht, nachdem die Kinder, die keine Diskussionen brauchen, ins Bett gegangen sind, wird auch noch das beste Hexenbuch der letzten siebzig Jahre vorgestellt, das erst vor ganz kurzer Zeit erschienen ist und Kinder eh nicht interessiert.

Wie Sie am F.A.Z.-Filmabend teilnehmen können

Das F.A.Z-Filmabend-Format, das wir in Kooperation mit dem Streamingdienst Pantaflix entwickelt haben, wird regelmäßig einem Publikum mit F.A.Z.-Abonnement angeboten. Wenn Sie noch kein Abonnement haben, können Sie es hier abschließen. Jeder Abend beginnt mit einer kurzen Einführung in den jeweiligen Film, dessen Auswahl bei der Redaktion liegt. Mit dem Beginn des Filmabends am 28. Juni 2022 um 19 Uhr steht der ausgewählte Film den Abonnenten kostenlos zur Verfügung (zuvor kann er nur gegen Gebühr entliehen werden, diese Schranke wird jedoch mit Veranstaltungsbeginn für F.A.Z.-Abonnenten automatisch aufgehoben.) Nach der kurzen Einführung zum Film muss bei einigen Browsern diese Seite eventuell aktualisiert werden, um den Stream zu starten.

Fragen oder Wortmeldungen für die anschließende Diskussion können nach Registrierung auf FAZ.NET über die Kommentarfunktion geteilt werden. Im Anschluss an jede Vorführung diskutieren Dietmar Dath und Maria Wiesner aus der Redaktion mit dem Publikum und miteinander. So soll ein Raum für den Gedankenaustausch entstehen, der über das übliche kritische Register (etwa einer Rezension) hinaus nach Anschlüssen und Urteilen sucht, die dem Reichtum des Spielfilmformats gerecht werden.