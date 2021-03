Mia Farrow gegen Woody Allen : Das Medientribunal hat getagt

Es zählt nicht, was wahr ist, sondern, was für wahr gehalten wird“, soll Woody Allen einst zu Mia Farrow gesagt haben, inmitten der öffentlichen Schlammschlacht um Anschuldigungen ihrer damals siebenjährigen Stieftochter Dylan, Allen habe sie sexuell missbraucht. Der Satz könnte als Überschrift über der vierteiligen HBO-Dokumentation „Allen v. Farrow“ stehen. Sie lässt Mia und Dylan Farrow die Ereignisse nacherzählen und legt Allens Schuld nahe, und sie löste in Amerika abermals eine Debatte um sexuelle Übergriffe mächtiger Männer aus.

Die Filmemacher Kirby Dick und Amy Ziering vermitteln, was sie selbst und ihre Protagonisten für wahr halten, wie sie das schon in ihrem Film über sexuelles Fehlverhalten an amerikanischen Universitäten „The Hunting Ground“ (2015) und ihrer repräsentationspolitischen Abrechnung mit Hollywood „On the Record“ (2017) getan haben. Was juristisch nicht sein soll, ist hier filmisches Prinzip: die systematische Vermischung von Beweisaufnahme und Plädoyer, ja Anklage als Gestus und die Unterstellung, genau so lasse sich die sonst verdeckte Wahrheit finden.