Mae West auf der Berlinale : Frauen mit wildem Ruf

Gab es einmal eine Zeit, in der Frauen sich einen Hut aufsetzten, um auf den Balkon zu gehen? Einen Hut groß wie ein Wagenrad, gern mit Fransen oder einer Straußenfeder an der Seite? Im Kino unbedingt. Mae West zum Beispiel wäre nie ohne Hut auf einen Balkon getreten, selbst wenn unten niemand stand, der sie anstarrte. Außer in solch stillen Momenten auf dem Balkon starrten Mae West alle an. Darum ging es. Dass alle staunten, wenn sie auftauchte, mit offenen Mündern glotzten, auf ihren Stühlen hin- und herrutschten und begeistert klatschten. Vor allem aber schauten sie diese Frau an, die sich vielleicht nur als Frau verkleidet hatte, betört, verführt und der Ohnmacht nah in ihrer Gegenwart. Mae West war eine Naturgewalt, eine Naturgewalt des Sex.

Verena Lueken Freie Autorin im Feuilleton. Folgen Ich folge

So ging es im Kino Anfang der Dreißiger des zwanzigsten Jahrhunderts bis in die Vierziger, den Zweiten Weltkrieg und noch kurz darüber hinaus. Und so blieb es in gewisser Weise. Denn Mae West wurde Vorbild nicht nur für Dragqueens überall auf der Welt, sondern auch für Popstars wie Madonna. Ihre Spuren in der Populärkultur sind tief. Umso schöner, sie mal wieder im Original bestaunen zu können, wie jetzt in der Retrospektive der Berlinale, die nicht die ganze Zeit und also nicht die Jahre ihrer auslaufenden Karriere, sondern nur die der Hochzeit umfasst.

Rainer Rother und sein Team haben Mae West neben zwei andere Schauspielerinnen jener Jahre gestellt (mit je neun Filmen, die zwischen 1932 und 1943 entstanden), Rosalind Russell und Carole Lombard, und zwar unter dem Motto: „No Angels“. Dazu gibt es in der Edition Text + Kritik einen Katalog, in dem gleich zu Beginn festgestellt wird, was offensichtlich ist: dass die drei außer ihrem Geschlecht nichts weiter gemeinsam haben, als dass sie im Studiosystem Hollywoods arbeiteten, und das kurz vor und in den Jahren nach der Einführung des Hays Code, der industriellen Selbstzensur, im Jahr 1934. Das bedeutet: Ein Vergleich von Technik, Rollen, Partnern ist gar nicht das Ziel der Zusammenstellung. Eher vielleicht eine Weitung des Blicks auf die Möglichkeiten so unterschiedlicher Rollen und komödiantischer Formate in einer Zeit, in der es in den Geschichten, die hier erzählt werden, nur einen wirklich wichtigen Bezugspunkt gab für die Frau, nämlich den Mann. In Mae Wests Fall: die Männer. Ein typischer Mae-West-Dialog geht so: „Hast du noch nie einen Mann getroffen, der dich glücklich gemacht hat?“ – „Doch. Schon oft.“

Berühmt für ihr Sprechen über Sex

Mae West plumpste als fertige Persona auf die Leinwand. Zu Stummfilmzeiten machte sie Theater und auch dort das Publikum verrückt und die Produzenten glücklich, selbst wenn sie wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verhaftet wurde, was wiederholt vorgekommen ist. Schauspielerinnen haben auf der Bühne und im Film immer Sex verkauft. Mae West aber, die keinem gängigen Schönheitsideal entsprach, wurde berühmt für ihr Sprechen über Sex. Für ihr „Hmhm, I see what you mean“, ihr „Come up and see me some time“, Sätze und Gemurmel, die mit der Zeit eine Art Jingle für sie wurden. Für die Zensoren gab es nichts zu tun, doch alle wussten, was sie meinte. Dasselbe gilt für ihren Gang, dieses Wackeln und Wiegen der Hüften, mit dem sie nicht aufhörte, wenn sie stehen blieb, was in den engen bodenlangen Röcken mit knapp standhaltenden Nähten besonders gut zur Geltung kam. Sie bewegte sich vom Hals abwärts in einer nie endenden Schlangenbewegung, stützte die Arme in die Seiten, drehte die Augen nach oben und sagte: „I lost my reputation and never missed it.“

Weil sie diese Stimme hatte, die gurren und locken und schmeicheln konnte und mit der sie quer durchs musikalische Gemüsebeet alles darbot, von komplizierten Jazzstücken über den Blues zur Opernarie, brauchte Mae West den Tonfilm. Sie musste warten, bis sie fast vierzig war. Doch als er kam, war sie da. Wer ihre Regisseure waren, spielte keine große Rolle. Gleich blieb (fast immer), dass sie zumindest die eigenen Dialoge schrieb. Manchmal auch die Story und das Drehbuch, wie bei „I’m No Angel“. Damit rettete sie das Studio Paramount, das Anfang der Dreißiger kurz vor der Pleite stand.