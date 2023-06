Wenn es irgendwo eine Quelle des Lebens gibt, dann ergibt es Sinn, sie im Verborgenen zu belassen. Denn sonst kommt sicher gleich jemand, macht einen Zaun drum, meldet einen Besitztitel an, und füllt die kostbare Essenz in Flacons, um sie nach Schanghai, New York oder Dubai zu verschiffen. Von den großen Flüssen wissen wir, dass sie meist an einsamen Orten entspringen, denn dort, wo sie noch ganz klein sind, kommt der Mensch nicht so schnell hin.

Flüsse fließen von der Natur in die Kultur, und so können wir uns auch die Quelle des Lebens vorstellen: als den Ursprung von allem, als ein Geschenk, von dem niemand weiß, wo es herkommt, das aber jedenfalls nicht versiegen soll. Ein reiches Imaginäres hat sich um das Bild der Quelle angesammelt, es ist längst selbst anzapfbar. Der ukrainische Animationsfilm „Mavka – Hüterin des Waldes“ hat nun rund um diese Vorstellungen einen sehr schönen Kunstmythos entsponnen. Der Wald ist die Heimat des Lebens. Tief im Verborgenen, wo keine Forststraßen hinführen und kein Jäger auf einer Pirsch sich jemals hinwagen würde, ist die Natur mit sich allein und kann sich in aller Ruhe verströmen. Die Menschen sind durch einen dunklen Berg auf Distanz gehalten, andernfalls kämen sie vielleicht auf dumme Gedanken und würden ausbeuten wollen, was doch für alle da ist.

„Mavka – Hüterin des Waldes“ erweist sich im zweiten Jahr des Krieges in der Ukraine als eine veritable Flaschenpost, die sich auf vielerlei Weise entschlüsseln lässt. Denn was auf einer ersten Ebene ein mustergültig gelungener, hinreißender Animationsfilm für Kinder ist, stellt mit seiner Produktionsgeschichte zu­gleich ein hoch interessantes Zeugnis für die Kultur dar, gegen die Putin einen Vernichtungsfeldzug befohlen hat. Und in der Ökofabel steckt eine Menge allegorisches Potential für die ukrainische Selbstverständigung darüber, was aus dem Land werden könnte oder sollte.

Filme dieser Art haben eine lange Vorlaufzeit, deswegen geht auch „Mavka – Hüterin des Waldes“ auf die Zeit vor dem Februar 2022 zurück. Gefördert von der staatlichen Filmagentur, geht es dabei auch um den Versuch, wieder so etwas wie eine Filmindustrie zu entwickeln – als Software-Standort ist die Ukraine ohnehin längst etabliert, nun sollte sich diese Potential mit kreativen Aspekten verbinden.

Die Produktionsfirma ist ein Kind des alten Regimes

Ironischerweise ist die State Film Agency ursprünglich ein Kind des Janukowitsch-Regimes, also der Regierung, die durch den Euromaidan entmachtet wurde. Und als staatliche Kulturbehörde ist die State Film Agency selbst ein Schauplatz der Kämpfe, die in „Mavka“ verschlüsselt werden – Auseinandersetzungen darüber, wie Gemeinschaftsgüter (natürliche Ressourcen bis Steuergelder) vor oligarchischer Vereinnahmung be­wahrt werden können.

In „Mavka – Hüterin des Waldes“ geht die Gefahr von der Tochter eines Sägewerksbesitzers aus. Eine klassische Figur, mit Zügen der bösen Königin aus Schneewittchen, und Anleihen bei missgünstigen Feen wie Maleficent. Zugleich aber auch eine Figur mit urbanem Hintergrund, ihr Sidekick Frol ist ein metrosexueller Modeschöpfer, und die beiden Männer fürs Grobe, die sie auch bei sich hat, walzen mit grimmigen Augen über flach geprügelten Boxernasen alles platt. Bis auf die Walddämonen, die sich ihnen in den Weg stellen. Die Welten sind zu Beginn noch strikt getrennt, hüben die belebte Natur mit vielen Vegetationswesen mit menschlichen Zügen, drüben die Menschen, die an sich in einem karpatischen Idyll leben, aber schon an eine Geldwirtschaft angeschlossen sind, und gelegentlich zu einer Apotheke müssen. Damit sind sie verführbar durch das An­gebot, sich den Wald untertan zu machen.