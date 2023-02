Film „Aus meiner Haut“ : Menschen im Transitbereich

Transmenschen. Menschen im Übergang. Von einem Körper zum nächsten, von einer Bewusstseinsschwelle zur anderen. Kein leichter Gang. Keine leichtfertige Entscheidung. Die Öffentlichkeit interessiert sich sehr dafür. Und manche Transmenschen interessieren sich wiederum auch sehr für die Öffentlichkeit. Es wird gerungen um Zeichen der Anerkennung und Respekterweisung, um Tradition und Wandel, im politischen, medialen und linguistischen Bereich. Der Film „Aus meiner Haut“ behandelt das Thema poetisch. Er weitet das „Trans“ radikal aus. Der Übergang wird hier zu Ende gedacht.

Der Film ist eine Schöpfung der Schaad-Brüder. Dimitrij und Alex, beide in Kasachstan geboren, der eine 1985, der andere 1990. Als Kinder flüchteten sie mit ihren Eltern aus der kollabierenden Sowjetunion ins wiedervereinigte Deutschland und stiegen schnell ins darstellende Spielgewerbe ein. Der eine, Dimitrij, wurde Theaterschauspieler, bekam ein Engagement am Berliner Maxim-Gorki-Theater und konterkarierte die dort vorherrschende Fixierung auf moralpolitische Haltungen durch ein hingebungsvoll sprechendes Körperspiel.

Einziger deutscher Spielfilm in Venedig

Der andere, Alex, studierte an der Münchner Filmhochschule Regie und gewann 2016 mit seinem ersten Kurzfilm „Invention of Trust“ einen Studenten-Oscar in Hollywood. Die Hauptrolle spielte sein Bruder, der auch am Drehbuch mitschrieb.

In derselben Konstellation haben die beiden während der letzten drei Jahre an Alex Schaads Langfilmdebüt gearbeitet. Im September 2022 feierte „Aus meiner Haut“ als einziger deutscher Spielfilm bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig seine Premiere. Jetzt kommt er in die deutschen Kinos. Es ist ein Spielfilm im wortwörtlichen Sinne geworden. Gut hundert mitreißende Minuten, in denen die fünf Hauptdarsteller alle Register ihrer Profession ziehen, in denen sie stark konnotierte Profile anlegen, ausdrucksvoll ihre Charaktere zeigen, um dann überraschend die Persönlichkeit zu wechseln und ein ganz anderer zu werden. Denn hier spielen sie nicht nur ihre eigenen Rollen, sondern auch die der anderen. „Aus meiner Haut“ erzählt von der befreienden Wirkung eines Körpertausches, erzählt von der urromantischen Sehnsucht, ein anderer zu sein, sich wirklich hineinversetzen zu können in das Spüren, Fühlen und Leiden des Gegenübers.

Allein: Der Film tut das ohne Motto, ohne diskurstheoretische Einrahmungen oder Verweise, sondern ganz frei. Das erste Bild zeigt einen Vater, der am Totenbett seiner verstorbenen Tochter sitzt. Edgar Selge starrt geistesabwesend auf den leblosen Körper, zittert, bebt, um dann ein Wort auszustoßen, mit dem niemand rechnet: „Papa.“

Ein junges Paar fährt auf eine abgelegene Insel. Leyla und Tristan. Die Sonne scheint, die Wellen rauschen. Er: stiller Gitarrenspieler, sie: gerade in Auszeit. Begrüßt werden sie von Stella, einer früheren Schulfreundin, deren Vater kürzlich an einem Hirnschlag gestorben ist. Nur, dass er jetzt wider alle Wahrscheinlichkeit ganz lebendig vor ihnen steht – der Vater, allerdings inzwischen bewohnt vom Geist der Tochter.