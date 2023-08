Ihren berühmtesten Auftritt hatte sie ausgerechnet in einer Rolle, die für sie ganz untypisch war: Wer Tuesday Weld in „Cincinnati Kid“ (1965) an der Seite von Pokerspieler Steve McQueen sieht, hält sie für den unschuldigsten Engel, der im Kleingaunermilieu von New Orleans abstürzen konnte. Weld muss zwei unvereinbare Dinge vereinen: Sie muss in einer Welt voll Gier und Glücksspiel (moralische) Reinheit ausstrahlen und darf dabei nie naiv wirken. Sie macht das, indem sie McQueen mit Augen voller Weisheit anblickt, wenn sie ihn am Ende in einer Seitenstraße aufsammelt, in die er getaumelt ist, nachdem er alles verloren hat. Gewonnen hat sie, denn sie hat den Mut, dem Mann, den sie liebt, die Dummheiten zu vergeben. Ihr Blick sagt: Ich hab schon Schlimmeres gesehen, können wir jetzt mit den Spielchen aufhören und mit der echten Liebe anfangen?

Weld war Anfang zwanzig, als sie „Cincinnati Kid“ drehte, hatte da aber mehr erlebt als andere in der doppelten Zeit. 1943 in New York als Susan Ker Weld geboren, waren ihr nur vier Jahre unbeschwerter Kindheit vergönnt. Dann starb ihr Vater, Enkel der reichen Weld-Familie, die ihren Stammbaum bis zu den ersten amerikanischen Siedlern aus England zurückführt. Die Familie ihres Vaters bot an, sie und ihre zwei Geschwister aufzunehmen, vorausgesetzt, die Mutter, ein Model, breche jeden Kontakt ab. Die Mutter behielt die Kinder und ließ die vierjährige Tochter in Filmen auftreten. Weld war schon bald die Alleinernährerin der Familie. Mit sechzehn hatte sie genug von der Kontrolle ihres Lebens durch die Mutter, zog aus.

Da hatte sie ihren Vornamen bereits in Tuesday geändert und war bekannt für ihre Rollen als Verführerin. Das Angebot Stanley Kubricks, die Hauptrolle in „Lolita“ zu spielen, lehnte sie ab. Da habe sie nicht viel zu spielen, meinte Weld, „ich war Lolita“. An Skandalen war Welds Privatleben so reich wie das späterer Kinderstars von Lindsay Lohan bis Drew Barrymore: Es gab Affären mit älteren Männern und Alkoholexzesse. Ihrer Beliebtheit tat das keinen Abbruch, sie spielte in gut einem Dutzend Filmen die Rolle der ruchlosen jungen Frau, mal an der Seite von Bing Crosby („Der Spätzünder“, 1960), mal mit Elvis Presley („Lied des Rebellen“, 1961) oder Bob Hope („Schweden – Nur der Liebe wegen“, 1965) – ein Jahrzehnt lang blieb sie auf der Leinwand sechzehn Jahre alt. Zuletzt noch einmal im Alter von fünfundzwanzig an der Seite von Anthony Perkins in „Der Engel mit der Mörderhand“ (1968) – einem schauspielerischen Höhepunkt Welds. Perkins gibt einen paranoiden Brandstifter, der die junge Frau in der Schulkapelle sieht und sie mit abenteuerlichen Lügengeschichten zu verführen sucht. Erst nach und nach merkt er, dass nicht er das unschuldige Mädchen manipuliert, sondern sie ihn.

Bei der Wahl weiterer Rollen hatte sie kein glückliches Händchen, Angebote für „Bonnie und Clyde“ oder „True Grit“ lehnte sie ab. Für die Joan-Didion-Verfilmung „Play It as It Lays“ (1972) war sie aber für den Golden Globe nominiert und erhielt noch einmal die Anerkennung der Kritik mit ihrem Auftritt als Mafiakomplizin in Sergio Leones „Es war einmal in Amerika“ (1984). An diesem Sonntag wird Tuesday Weld achtzig Jahre alt.