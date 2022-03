Michael York wird achtzig : Alle Action muss antiautoritär sein

Die glücklichsten Momente, die er seinen Bewunderern im Kino geschenkt hat: Das sind die Szenen, in denen man vergessen durfte, was für ein erstklassiger Schauspieler dieser Michael York doch ist. Der Rhythmus seiner Jugend war ja, gewissermaßen, das Versmaß Shakespeare’scher Dramen; schon als Schüler wusste er, dass er zum Theater wollte. Als junger Mann war er gut genug fürs National Theatre und dessen Direktor Laurence Olivier, und dort traf er auch den Italiener Franco Zeffirelli, der Michael Yorks Mentor wurde und ihm in seiner opernhaften „Romeo und Julia“-Verfilmung die herrlich halbstarke Rolle des Tybalt gab. Und auch heute, als nicht mehr ganz so junger Mann, spricht Michael York in jedem Interview davon, wie groß seine Liebe zum Theater sei.

Aber die Kamera sieht außer dem Spiel auch das, was man nicht spielen kann, sie blickt auf die Körper mit einer Intensität, die auf dem Theater nicht zu haben ist, und als Zuschauer glaubt man immer wieder, dass sie vielleicht keine Gedanken, ganz sicher aber die Gefühle lesen kann. Und so las man in den Rollen, mit denen Michael York dann ein Filmstar wurde, zuerst ein fast schon parzivalhaftes, unschuldiges Staunen. Und dann aber eine profunde Unbeeindrucktheit, eine unwiderlegbare Zuversicht. Er sah so aus, als wisse er selbst nicht, wie er in diese Filme, in diese Szenen hineingeraten sei. Er sah aber auch so aus, als habe er nicht den kleinsten Zweifel, dass er da heil wieder herauskommen werde.

Das war ein Vergnügen in Richard Lesters „Drei Musketieren“, wo er den Helden D’Artagnan als ungeschickten Provinzler spielte, als jungen Mann, der sich vor allem deshalb dauernd duellieren muss, weil er sich nicht benehmen kann. Und der die Pariser Blasiertheiten mit rustikaler Souveränität einfach überhört. Postheroisch war das englischsprachige Kino spätestens seit der Einführung des Tonfilms – schon weil Regisseure und Drehbuchautoren ein paar Pointen auf Kosten des Helden immer als Respektsgeste gegenüber einem unheldischen Publikum verstanden. Aber für den postheroischen Schub der späten Sechziger und frühen Siebziger, der Antikriegsproteste und Hippies auch dem Kino verpassten, war Michael York der ideale Held: Action war jetzt antiautoritär und von radikalem Unernst befeuert.

Zur Jugend verurteilt

Auch Bob Fosses schwelgerische Inszenierung der Berliner Dekadenz in „Cabaret“ verdankte ihre emotionale Integrität nicht zuletzt Michael York, der noch in den lüsternsten Szenen nicht so recht zu glauben schien, dass ihm das wirklich geschehe. Gleich bei der ersten Begegnung will Liza Minnelli ihn verführen. Er bleibt kühl, sie fragt, ob er sich für Frauen nicht interessiere. Er habe es dreimal versucht und sei dreimal gescheitert, gesteht er. Mehr erotischer Suspense ist kaum vorstellbar.

So perfekt verkörperte York die Jugend seiner Zeit, dass die Rolle, die er in „Logan’s Run“ spielte, nur in der Logik seiner Karriere lag. Der Film erzählte von einer nahen Zukunft, in der kein Mensch mehr älter als dreißig werden darf. Und davon, wie Michael York dagegen aufbegehrt. Dabei stand ihm, als das Erwachsenwerden nicht mehr aufgeschoben werden konnte, der Ernst des mittleren Alters sehr gut – was man paradoxerweise ganz gut in der völlig durchgeknallten „Austin Powers“-Serie sehen kann, wo er einen mächtigen Mann im Geheimdienst spielt. Es gibt Kenner und Spezialisten, die sagen, seine beste Rolle habe der erwachsene York im Jahr 1998 gespielt, in einer Rosamunde-Pilcher-Verfilmung fürs ZDF, was man, da der Film nicht verfügbar ist, leider nicht überprüfen kann. Aber warum soll man Liebenden misstrauen.

Im Jahr 2013 machte Michael York bekannt, dass er an der seltenen Blutkrankheit Amyloidose erkrankt ist — was hier erwähnt werden muss, weil York seither alles, was er kann, im Kampf gegen die Krankheit einsetzt. Er warnt, er rät zur Vorsorge, er erzählt, wie er überlebt hat. Und natürlich sind auch das Performances von großem Können und hoher Intensität. An diesem Sonntag wird er achtzig Jahre alt.