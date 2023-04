Heiner Lauterbach ist nicht nur größer, als es die meisten Filme sind, in denen er eine Rolle hat. Heiner Lauterbach scheint auch größer als er selbst zu sein – wenn er, als er selbst, eine Talkshow besucht oder ein Interview gibt, hat er zwar eine sympathische Präsenz und redet keinen Unsinn. Aber sobald er ins Blickfeld einer Kamera tritt, ein paar Mitspieler um sich herum und gegenüber einen starken Widersacher, oder besser eine Widersacherin hat, ereignet sich etwas Seltsames: Lauterbach scheint auf einmal eine stärkere Anziehungskraft fürs Licht und für die Blicke zu haben.

Claudius Seidl Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge



Er spielt nicht einfach, was im Drehbuch steht, sondern die Rollen verwandeln sich ihm an. Und noch die redundantesten Dialoge klingen, wenn er sie beiläufig herunternuschelt, als hätten die Sätze einen doppelten Boden.

Heiner Lauterbach, so kann man das zusammenfassen, hat alles, was einer braucht, um ein Filmstar zu sein. Das Einzige, was ihm fehlt, sind die Filme dafür. Oder ein Filmer, der diesem Schauspieler die Treue hielte, weil man sich gemeinsam am besten weiterentwickeln kann. Er ist kein Bogart, aber einen Howard Hawks hätte man ihm schon gewünscht. Er ist kein Piccoli, aber ein Claude Sautet hätte dem Lauterbach im Lauterbach womöglich ganz andere Herausforderungen geboten.

Mehr zum Thema 1/

Es war, immerhin, eine Lust, ihm dabei zuzusehen, wie er als Filmproduzent in Helmut Dietls „Rossini“ zwischen Absturz und Triumph, zwischen Tragik und Lächerlichkeit balancierte, und es gehört zu den großen Versäumnissen der deutschen Filmgeschichte, dass die beiden, Lauterbach und Dietl, danach nicht noch einmal zusammenfanden.

Aber typischer für Lauterbach ist womöglich die verletzliche Männlichkeit, mit der er sich wenig später, in Sönke Wortmanns sonst so flachem Film „Der Campus“, gegen den Vorwurf des Machtmissbrauchs wehrte. Den Professor, den er da spielte, glaubte man ihm in jeder Szene. Und damit hatte ja alles angefangen, 1985, in Doris Dörries eher leichtgewichtiger Komödie „Männer“: Lauterbach, der sich für den größten aller Frauenhelden hält, als betrogener Ehemann, der erkennt, dass er als Macho gescheitert ist.

Und womöglich ist ja genau das der Reiz seiner Rollen noch in den bravsten Fernsehspielen. Dass da einer weiß, wie wenig mit seinem guten Aussehen, seinen markanten Zügen allein gewonnen ist. Und der deshalb fast jede Rolle so spielt, als ob er sie und sich selbst gerade erst erfände. Was umso interessanter wirkt, seit Lauterbach graue Haare hat und eine Lesebrille tragen muss. Neulich, in der lustigen, aber nicht besonders anspruchsvollen Fernsehserie „Herzogpark“, war es Lauterbach, der nicht nur mehr Abgrund, sondern auch mehr Leben in sich hatte als der ganze Rest der Serie. An diesem Montag wird er siebzig, und es sieht so aus, als ob er einige seiner besten Rollen noch vor sich hätte.