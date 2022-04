Peter Greenaway wird 80 : Kino war für ihn immer ein Spiel

Vor einer kleinen Ewigkeit stürmte Peter Greenaway in einem aus bunten Flicken zusammengenähten Mantel von Jean Paul Gaultier in sein ungeheiztes Produktionsbüro in einem Londoner Hinterhof, ließ sich in einen Schreibtischsessel fallen und fing sofort an, auf das Kino zu schimpfen. Die meisten Leute, sagte er, hätten davon eine Vorstellung, die auf „totale illusionistische Masturbationsmassage“ hinauslaufe. Und was Leute wie Stephen Frears so zu­sam­men­dreh­ten, sei „schrecklicher Mist“. Ohnehin sei das Medium am Ende, dem Fernsehen gehöre die Zukunft.

Andreas Kilb Feuilletonkorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Es war das Jahr, in dem Green­away seinen bis dahin teuersten Breitwandfilm ins Kino brachte, ein Vierpersonendrama, das von pompösen Kulissen und Requisiten nur so strotzte: „Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber“. Aber der Widerspruch zwischen seinen Thesen und seinem Werk interessierte ihn nicht; auch sein Designermantel bestand ja aus Widersprüchen.

Seitdem sind dreiunddreißig Jahre vergangen. Das Kino ist nicht tot, das Fernsehen hat seine Zukunft hinter sich, und Kollege Frears dreht immer noch Filme. Nur um Peter Greenaway ist es ruhiger geworden, obwohl er weiter seine vielen Projekte betreibt, hier eine Ausstellung, da eine In­stal­la­tion, dort einen Spielfilm – sein bisher letzter, „Eisenstein in Guanajuato“, lief vor sieben Jahren im Wettbewerb der Berlinale. Es war, ebenso wie „Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber“, eine Folge von bühnenhaften Szenen, Tableaux vivants, diesmal rings um den Mexiko-Aufenthalt des russischen Filmregisseurs Sergej Eisenstein im Jahr 1931 und sein dortiges homosexuelles Coming-out. Viel Aufmerksamkeit erregte der Film nicht.

Er spart nicht mit Bildern von Nacktheit und Gewalt

Man kann es auch so sagen: Greenaway war ein Zeitphänomen, deshalb vergaß ihn die Zeit. Als 1982 sein Spielfilmdebüt herauskam, suchte man in Europa ge­ra­de nach einer Alternative zum in die Jahre ge­kom­menen Autorenfilm, und Greenaways kunstvolles Kopfkino schien dafür der ideale Kandidat. „Der Kontrakt des Zeichners“ verband einen klassischen Mordfall mit einer Analyse der Maltechnik und ge­sell­schaft­lichen Ordnung im englischen Barock. Dazu sparte die Kamera nicht mit Bildern von Nacktheit und Gewalt. Beides, das Obszöne und das Kultivierte, ist für Greenaways Werk bestimmend geblieben.

In „Ein Z und zwei Nullen“, „Verschwörung der Frauen“ und „Der Bauch des Architekten“ hat er die Kombination mit jeweils anderen Akzenten weiterverfolgt, in „Der Koch, der Dieb . . .“ auf die Spitze getrieben und in späteren Filmen in immer schwächeren Variationen wiederholt. Dabei steht die Virtuosität seiner Inszenierung und seines Umgangs mit den Möglichkeiten digitaler Bildbearbeitung nie infrage.

Aber so, wie Greenaway nie ein besonderes Verhältnis zu seinen Schauspielern entwickelt hat, kam auch sein Kino mit der weiteren Entwicklung des Mediums nicht mehr in Kontakt. Es blieb und bleibt für sich.

Ein Grund für diesen Solipsismus liegt in Greenaways Anfängen als Autodidakt. Nachdem ihn das Royal College of Art als Filmstudent abgelehnt hatte, arbeitete er zwölf Jahre lang als Cutter und Regisseur für das zentrale Informationsbüro der britischen Regierung. Die dort geübten Techniken des Kategorisierens und Sampelns von Bildinhalten nutzte er in seinen frühen Ex­peri­mental­filmen, die manche für Green­aways eigentlichen Beitrag zum Weltkino halten.

Und vielleicht kommt man dem In­divi­duum Peter Greenaway in diesen am Schneidetisch geborenen Bildpuzzles mit ihren Zahlenrätseln, Wortspielen und verschrobenen Nomenklaturen tatsächlich nä­her als in seinen großen Regiearbeiten. Das Kino war für ihn immer ein Spiel, kein Be­ruf. Und wie alle Spieler hatte auch Green­away seine Glückssträhne. Heute wird er achtzig Jahre alt.