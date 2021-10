Der neue James Bond im Kino : Die Krise des Bösen

Was es bisher zu wissen gab über den neuen Bond, hat fast jeder mitgekriegt. Zum Beispiel, dass Billie Eilish den Titelsong singt; dass es Daniel Craigs letzter Bond-Auftritt ist und er nur für viel Geld zu überreden war, nach „Spectre“ (2015) noch mal anzutreten.

Und dass alle ihm nun nachweinen, nachdem ihn 2005, noch vor „Casino Royale“, schon viele für fehlbesetzt erklärt hatten. Oder dass Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris wieder dabei sind, auch Christoph Waltz und dass Rami Malek, eben noch Freddie Mercury in „Bohemian Rhapsody“, den Schurken spielt.

Was man nicht wusste, gehört mit einiger Sicherheit zu den Dingen, nach denen man nie gefragt hätte. Oder sogar zu Donald Rumsfelds Dingen, von denen wir nicht einmal wussten, dass wir sie nicht wussten. 245 Millionen Dollar soll „Keine Zeit zu sterben“ gekostet haben, dazu kommt der zweistellige Millionenbetrag, den die mehrfache Verschiebung des Kinostarts verschlungen hat.

Exotisch und wetterdivers

Gedreht wurde angemessen exotisch und wetterdivers in Norwegen, Jamaika, Apulien, auf den Färöern, in London, in den Highlands und in den Pinewood Studios. Vier verschiedene Aston Martins fährt der Held.

Und bei den Dreharbeiten im italienischen Matera, wo auch schon Mel Gibson sein Jerusalem für „Die Passion Christi“ fand, sollen etwa 32 000 Liter Coca-Cola im Wert von 60 000 Euro auf die Straßen geflossen sein, um einen riskanten Motorradstunt zu erleichtern. Im fertigen Film ist von der Colaflut nichts zu sehen. Schade eigentlich.

Aber es gibt andere Probleme als Softdrinks, die Menge der alkoholischen Getränke, die Zahl der Autos und zum Einsatz kommenden Waffen. Zum Beispiel, wie die alte, über die Jahre vorsichtig reformierte Macho-Figur, die in den Siebziger- und Achtzigerjahren der Konkurrenz von Mad Max, Rambo, Indiana Jones oder Schwarzenegger trotzte, wie dieser Veteran nun in die Welt von #metoo, mehr Diversität und Ächtung toxischer Männlichkeit hineinfinden soll; und wie man zugleich Daniel Craig einen Abschied verschafft, der nicht seine Interpretation der alten Popikone des­avouiert.

Ein reizvoller Anachronismus

Cary Joji Fukunaga („True Detective“) als Regisseur und Ko-Autor war für diese komplexe Aufgabe keine schlechte Wahl, er ersetzte den Briten Danny Boyle, dem wohl mehr Ironie und Spielerei vorschwebten, als es die Produzenten wollten.

Es hätte auch schlecht zu Craig gepasst. Er ist weniger kultiviert, brutaler, grüblerischer als die Bonds zuvor. Und durch ihn (und die Drehbücher) bekam der Cocktails und Blondinen konsumierende 007 auch eine Geschichte, Gefühle und Zweifel. Die Welt um ihn herum veränderte sich in den 16 Jahren seiner „Amtszeit“, aber er stellte sich gerade genug darauf ein, um ein spannender Anachronismus zu bleiben.

Bonds Geschichte schreibt nun auch „Keine Zeit zu sterben“ fort, der mit den vier Vorgängerfilmen einen eigenständigen erzählerischen Block bildet. Das hat manche schon vor lauter Serienbegeisterung dazu gebracht, den Bond-Filmen „horizontales Erzählen“ zu attestieren. Aber dazu gehört dann doch ein bisschen mehr.

Denn es wäre bei allen Quer- und Rückverweisen und der Lizenz zur Selbstreferenzialität keine gute Idee, den Plot allzu ernst zu nehmen. Dann wäre man schnell bei Lücken, durch die ein ganzes Panzergeschwader passte, weil etwa schon in „Spectre“ unklar war, wer denn nun den Waisenjungen James großgezogen hat – ein Österreicher oder der alte Wildhüter aus „Skyfall“.

Die Gesetze der Schwerkraft überwinden

Für Nerds mögen die Familienverhältnisse lebenswichtig sein; für die Dynamik und Kinetik eines Bond-Films ist das unerheblich. Da geht es um lineare, schnelle Bewegung, gelegentliche Schubumkehr, auch darum, wie sich die Gesetze der Schwerkraft immer mal wieder außer Kraft setzen lassen, wie Körper Einsätze überstehen, die im Leben Knochenbrüche, schwere Hämatome und innere Verletzungen verursachten, als schüttele man sich eben mal schnell den Staub vom Anzug.

„Keine Zeit zu sterben“ beginnt, so viel Spoiler darf es sein, im winterlichen Norwegen, in einem Haus in der Wildnis an einem zugefrorenen See. Alles ist weiß, man sieht dann auch das Blut besser, ein Mann mit Maske kommt, um sich an dem aus „Spectre“ und „Ein Quantum Trost“ bekannten Killer Mr. White zu rächen.