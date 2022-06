Kinofilm „The Outfit“ : Seelenstoff, dicht genäht

Schneiderkunst hat nicht nur mit Handwerk, sondern auch viel mit Psychologie zu tun. „Wer ist der Mann unter dem Anzug, und als was will er gelten?“, fragt Leonard Burling in „The Outfit“ gleich zu Beginn. Dieser Brite erkennt nicht nur auf einen Blick, wie Männer wirken wollen, sondern auch, welche dunklen Geheimnisse sie unter ihren Mänteln gegebenenfalls mit sich herumschleppen. Während der Chicagoer Winter des Jahres 1956 den Schnee am großen Schaufenster seiner Schneiderei vorbeitreibt, schleift Burling seine Schere und erzählt von den 228 Arbeitsschritten, die ein perfekter Anzug erfordert.

Man sieht derweil die Kunden, an denen er Maß nimmt und für die er Tweedstoffe und Seidenfutter zuschneidet. Manche straffen selbstbewusst vorm Spiegel die Schultern, andere verkriechen sich in blassen Grautönen, und einige gehen schnurstracks ins Hinterzimmer und werfen Briefumschläge in eine schwarze Box. Um zu erkennen, dass es sich bei Letzteren um Gangster handelt, muss man weder Psychologe noch Schneider sein. Burling tut dennoch so, als sehe er das nicht.

Dass die Zuschauer ihm diese Naivität anfänglich glauben, hat nur einen Grund, und der heißt Mark Rylance. Er spielt diesen Burling, als hätte er seit einer Ewigkeit nur auf eine solche Rolle gewartet. Lange Jahre war Rylance auf der Leinwand tatsächlich nur in Nebenrollen zu sehen gewesen, wenn auch immer unter den besten Regisseuren. Ob in Christopher Nolans Kriegsdrama „Dunkirk“, in Steven Spielbergs Thriller „Bridge of Spies“ (für den er als tragischer Spion einen Nebendarsteller-Oscar bekam) oder zuletzt in Aaron Sorkins Bürgerrechtsdrama „The Trial of the Chicago 7“, Rylance’ Talent forderte jeden Hauptdarsteller heraus, wenn er mit kleinsten Blicken mehr erzählte als deren lange Monologe.

Mafia-Thriller als Kammerspiel

Von solchen Blicken lebt „The Outfit“, denn Rylance spielt hier nicht nur einen Schneider, der wegschaut, obwohl er alles sehr genau sieht. Wie man beim Betreten eines Zimmers langsam einen Mantel auszieht, so legt Rylance Schicht für Schicht die wahre Persönlichkeit seiner Figur offen. Als der angeschossene Sohn eines Mafiabosses in seinem Ankleidezimmer zu verbluten droht, näht er die Wunde mit medizinischer Präzision zu. Von einer Sekunde auf die nächste wechselt der servile Ton, mit dem er die Gangster sonst bedient, zu selbstbewussten Anweisungen, die er dem Leibwächter des Angeschossenen zuruft. Kurz nur drückt er das Rückgrat durch, wirkt schärfer, wacher, jünger. Da flackert zum ersten Mal der Verdacht auf, dass dieser Schneider vielleicht das dunkelste Geheimnis von allen verbirgt.

Regisseur Graham Moore inszeniert seinen ungewöhnlichen Thriller als Kammerspiel, bleibt immer bei Burling, der die Räume seiner Schneiderei nie verlässt. Stattdessen kommt die halbe Unterwelt Chicagos zu ihm. Moore umarmt das Theaterhafte einer solchen Inszenierung auf kleinstem Raum, indem er auch die weiteren Rollen von Schauspielern mit langer Bühnenerfahrung spielen lässt. Simon Russell Beale poltert als Mafiaboss Roy Boyle auf der Suche nach seinem angeschossenen Sohn in den Laden, Nikki Amuka-Bird schleicht im Pelz über die Dielen, und Johnny Flynn wirbelt im Kugelhagel durch das Ankleidezimmer. Dass sie alle mehrere Jahre Shakespeares Stücke gespielt haben, im Falle von Flynn sogar bereits an der Seite von Mark Rylance, macht sich nicht nur im präzisen Spiel mit den engen Räumlichkeiten bemerkbar, es zeigt sich auch im Umgang mit den langen Dialogen.

Das Drehbuch stammt ebenfalls von Graham Moore. Als Regisseur gibt er mit „The Outfit“ sein Debüt, als Autor hat er bereits einen hochverdienten Oscar gewonnen. 2014 schrieb er das Drehbuch für „The Imitation Game“, das erzählte, wie der Mathematiker Alan Turing im Zweiten Weltkrieg dabei half, den Enigma-Code der Nazis zu entschlüsseln, und die Vorarbeiten für eine Disziplin schuf, die heute „Künstliche Intelligenz“ heißt. Die Faszination für Historisches, das zugleich zeitlos Logisches berührt, war die Grundlage für diesen Film wie für den neuen. Auf die Idee zu „The Outfit“ brachte ihn ein Bericht über einen Schneider, dessen Laden das FBI überwachte, um der Mafia Chicagos auf die Spur zu kommen. Moores Texten gelingt es, an die große Gangsterzeit zu erinnern, ohne in Klischees alter Krimis der Schwarzen Serie der späten Vierzigerjahre zu verfallen. Seiner Regie gelingt es, das Theaterhafte des Ortes in das Medium Film zu überführen. Die Beziehung zwischen Burling und seiner Assistentin Mable (Zoey Deutch) macht eine kurze Kamerafahrt deutlich, die der jungen Frau vom Betreten des Ladens bis in das Schneiderzimmer folgt. Sie setzt Teewasser auf, schnappt sich die Tasse des Schneiders, füllt nach, stellt sie sorgfältig an den richtigen Platz für ihn, der gerade die Nacht durchgearbeitet hat.

Dieser kleine Tanz der Fürsorge dauert nur wenige Sekunden, macht aber deutlich, dass Mable für Burling mehr Tochterersatz als bloß seine Angestellte ist. Sie ist der wunde Punkt dieses Mannes, der eigentlich nur in Ruhe seinem Handwerk nachgehen will, und sie wird der Grund sein, weshalb er sich tiefer in das gefährliche Spiel der Gangster begibt, als ihm lieb ist. Denn es geht bei alledem nicht allein, ja nicht einmal vordringlich um die Frage, wie lange man vor dem Verbrechen oder allgemeiner: vor dem Bösen die Augen verschließen kann, um eine Art Moraldrama im Stil Friedrich Dürrenmatts also. Vielmehr schlägt die Handlung unvorhersehbare Haken, die das ethisch Wesentliche im Sinn für Komplikationen selbst sucht; Haken, von denen man am Ende feststellt, dass Mark Rylance sie alle längst in seinen Blicken und Gesten verraten hat. Man war nur zu sehr damit beschäftigt, die Schauspielkunst dieses Mannes zu genießen, der eigentlich nur Hauptrollen spielen sollte, weil man ihm stundenlang zusehen will.