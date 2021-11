„Ammonite“ mit Kate Winslet : Fossil eines verletzten Herzens

Fast fünfundzwanzig Jahre sind vergangen, seit Kate Winslet in „Titanic“ die Leinwand eroberte. In dem Liebesdrama „Ammonite“ beweist sie jetzt, das sie die beste englischsprachige Schauspielerin ihrer Generation ist.

Ammoniten sind ausgestorbene Kopffüßer. Sie besiedelten die Erde zwischen dem Unteren Devon und der späten Kreidezeit, etwa 350 Millionen Jahre lang, und kommen entsprechend häufig als Fossilien in Sedimentgesteinen vor. An der englischen Südküste treten sie regelmäßig nach Hangabbrüchen in den Klippen zutage, zusammen mit Saurierfossilien aus dem Erdmittelalter, in dem sich die Gesteinsschichten der Steilhänge ab­ge­lagert haben. Obwohl die Region als Ju­rassic Coast bekannt ist, stammen die meisten Funde aus jüngeren, auf das Jura folgenden Zeit­al­tern, in denen das südliche England von einem tropischen Flachmeer bedeckt war.

Andreas Kilb Feuilletonkorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Mary Anning lebte von 1799 bis 1847 in Lyme Regis, dem wichtigsten Hafen der Juraküste. Ihr Vater besserte sein Einkommen als Tischler durch den Verkauf von Fossilien auf. Die Tochter machte daraus eine Lebensaufgabe. Mit elf Jahren fand sie das er­ste vollständige Skelett eines Ichthyosaurus, mit vierundzwanzig das bis heute besterhaltene Fossil eines Plesiosaurus, eines noch größeren Meeressauriers. 1826 eröffnete sie ihr eigenes Geschäft, „An­ning’s Fossil Shop“.

Erst bekannt, dann vergessen

Obwohl sie mit den führenden Paläontologen ihrer Zeit korrespondierte, blieb ihr als Frau aus der Unterschicht die Mitgliedschaft in der Royal So­ciety verwehrt. „Ich bin in ganz Europa bekannt“, erklärte Anning dem Maler und Me­diziner Carl Gustav Carus, der für den sächsischen König Friedrich August ein Ichthyosaurierfossil bei ihr erwarb. Nach ihrem Tod aber wurde Mary Anning vergessen. Mittlerweile sind ein Asteroid, ein Schiff und verschiedene fossile Spezies nach ihr benannt.

Francis Lees Film „Ammonite“ beginnt mit Szenen einer Auslöschung. Im British Museum wird ein Saurierskelett in eine Vi­tri­ne gelegt, „found at Lyme Regis by Mary Anning“ steht darauf, doch eine Hand nimmt den Zettel ab und ersetzt ihn durch eine Plakette mit dem Namen eines Mannes. Dann sieht man eine Frau im karierten Kleid, die im Hinterzimmer eines Ladens Gemüse für eine Suppe schneidet. Sie holt zwei Eier aus dem Hühnerstall und kocht sie ab, dann setzt sie sich mit ihrer Mutter, einer Greisin, zu Tisch. In einem der Eier steckt ein totes Küken. Die beiden Frauen schweigen sich an. Irgendwann geht die Türglocke: Kundschaft ist da.

Manchmal gibt es Rollen, die auf be­stimm­te Schauspielerinnen zu warten scheinen, darauf, dass diese das richtige Al­ter, das richtige Aussehen, die richtige Reife des Ausdrucks erreichen. Im Fall der Mary Anning ist es die Schauspielerin Kate Winslet. Eine Frau, die tagsüber mit hochgekrempeltem Rock Fossilien aus Felsblöcken klopft, abends für ihre Mutter kocht und nachts Briefwechsel mit Wissenschaftlern pflegt, kann ja nicht einfach von ei­nem Hollywoodstar verkörpert werden. Sie kann aber, wenn sie auf der Leinwand leuchten soll, auch nicht von einem Nicht-Star gespielt werden.

Kate Winslet ist die lebende Antwort auf dieses Besetzungsdilemma. Die Konsequenz, mit der sie nach ihrem Auftritt als blonde Schiffbruchs-Ikone in „Titanic“ die Erwartungen der Branche düpierte, hat ihr nicht nur nicht geschadet, sondern ihr schauspielerisches Überleben in der Filmindustrie gesichert. Sie hätte als Bond-Girl und Superheldin enden können. Statt dessen war sie die Vorleserin Hanna, die lebenssüchtige April Wheeler, die unzerstörbare Mildred Pierce, die Muse von Michel Gondry und Woody Allen, die Geliebte des Marquis de Sade und die Gegenspielerin von Jodie Foster bei Roman Polanski.