Roberto Benigni wird siebzig : Der Bauernsohn, der mit dem Papst ins Kino ging

In „Down by Law“ von Jim Jarmusch, dem Film, mit dem er auch außerhalb Italiens bekannt wurde, betritt Roberto Benigni die Gefängniszelle, in der Tom Waits und John Lurie schon sitzen. Sie starren ihn an. Er zögert, wendet sich ab, zückt dann einen Notizblock, den er bei sich trägt, blättert darin und liest auf Englisch vor: „Wenn Blicke töten könnten, wäre ich jetzt tot.“ Sie wenden sich ab. Er versucht es noch einmal, streckt seine Hand aus und sagt: „Ich bin Roberto. Nennt mich Bob.“ Keine Re­ak­tion. Da greift er wieder nach dem Block, findet endlich, was er gesucht hat, und verkündet: „So eng wie in einer Sardinenbüchse!“ Die drei werden Freunde.

Es gibt Filmkomiker, die vor allem durch ihr Gesicht wirken, wie Stan Laurel oder Louis de Funès, und andere, bei de­nen der ganze Körper zum Ausdrucksmittel wird, wie Buster Keaton oder Oliver Hardy. Der Italiener Roberto Benigni gehört zu einer dritten Kategorie. Bei ihm ist das Reden der Ursprung der Ko­mik. Benigni redet sich um Kopf und Kragen und zieht redend den Hals aus der Schlinge. Er redet, bis sein Gegenüber, wie der Bankbeamte in „Tu mi turbi“ oder der römische Prälat in „Night on Earth“, seiner zweiten Zusammenarbeit mit Jarmusch, ihm bedenkenlos ein paar Milliarden Lire leiht oder mit einem Herzinfarkt zusammenbricht, weil er sein Gequassel nicht mehr erträgt.

In „Das Leben ist schön“ re­det er als jüdischer Buchhändler Guido seinem kleinen Sohn ein, das Konzentrationslager, in dem die beiden eingesperrt sind, sei Schauplatz eines komplizierten Spiels, bei dem man gehorsam sein und sich unauffällig verhalten müsse, um den Hauptpreis, einen Panzer, zu gewinnen. Der Trick funktioniert, amerikanische Panzer befreien das Lager, der Junge überlebt. „Das Leben ist schön“ bekam den Oscar als bester ausländischer Film und Benigni die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller. Es war der Höhepunkt seiner bisherigen Karriere.

Benigni, aufgewachsen in einem Bauernhaushalt in der Nähe von Florenz, ist ein Naturtalent der Überredung und ein Autodidakt des Films. In den Siebzigerjahren trat er zunächst im Fernsehen auf, bevor ihm sein Entdecker Giuseppe Bertolucci (der jüngere Bruder Bernardos) die Rolle des toskanischen Proletariers in „Berlinguer ti voglio bene“ auf den Leib schrieb. Als ihn Fellini für seinen letzten Film „Die Stimme des Mondes“ en­ga­gier­te, war Benigni längst als Entertainer und Regisseur berühmt – so sehr, dass er für Aufruhr sorgte, als er den Papst „Wojtylaccio“ nannte und ei­ne Kollegin in einer Liveübertragung auf den Mund küsste. Später hat er mit demselben Papst im Kino ge­ses­sen, mit seinem Nachfolger Franziskus telefoniert und sich öffentlich mit Silvio Berlusconi angelegt.

Was Nanni Moretti, der zweite Übervater des Kinos in Italien, zu wenig hat, das besitzt Benigni im Übermaß: Präsenz, Schlagfertigkeit, Spontaneität. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass mit dem Niedergang der Commedia all’italiana auch sein Stern als Darsteller gesunken ist. Stattdessen feierte er Er­folge mit ei­ner Bühnenshow, in der er Auszüge aus Dantes „Göttlicher Komödie“ vortrug und kommentierte. An diesem Donnerstag wird Roberto Benigni, die Stimme des italienischen Films, siebzig Jahre alt.