Stellen Sie sich vor, Sie wachen nach einem Autounfall auf und erinnern sich zunächst nur noch an zwei Dinge: Sie sind Mitglied der Kommunistischen Partei Italiens im Jahr 1989, und Sie spielen in einem Wasserball-Team gerade um die italienische Meisterschaft. Reicht das für eine Identität? Wie kommt man von da aus weiter, wenn man verstehen will, wer man ist?

Nanni Moretti, der diesen Fragen 1989 in seiner Filmkomödie „Palombella Rossa“ nachging, die deutsch sehr lakonisch „Wasserball und Kommunismus“ hieß, beschäftigt sich in vielen seiner Filme mit dem Niedergang der italienischen Linken. Um das zu verstehen, muss man sich erinnern, wie selbstverständlich es für viele Intellektuelle, Professoren und Künstler in Italien lange war, Kommunist zu sein. Die KPI war, anders ihre deutschen Pendants, im Land Peppones keine Sekte. Die Suche seines verlorenen Helden, den Moretti selbst spielte, nach den Gründen dafür, Kommunist geworden zu sein, war 1989 insofern kein Einzelschicksal; im selben Jahr begann in Italien die Diskussion über die Umbenennung der KPI.

Schon der erste abendfüllende Kinofilm Morettis, „Ecce Bombo“ von 1978, hatte den Enttäuschungen der Generation von 1968, ihren unwirklichen Träumen von einer ganz anderen Gesellschaft bei gleichzeitiger Unfähigkeit, das eigene Leben zu führen, die Form einer traurigen Komödie gegeben.

Doch es wurde immer noch trauriger und noch absurder. In „Aprile“ von 1998 sieht man Moretti, der in vielen seiner Filme eine Hauptrolle hat, als Regisseur, der zwischen dem Wunsch schwankt, das Leben eines kommunistischen Konditors als Musical zu verfilmen, und dem Plan, einen Film über den Wahlkampf von 1996 zu drehen, um zu zeigen, wie Italien im Zeichen Berlusconis aussieht.

In einer Szene ruft er dem sozialistischen Kandidaten im Fernseher aufgebracht zu: „Nun sag schon etwas, D’Alema, sag endlich etwas! Widersprich!“ Das war fast ein Zitat aus „Ecce Bombo“, wo Moretti erregt der Ikone des italienischen Kinos, Alberto Sordi, politische Gleichgültigkeit vorwarf.

Die Linke wie das Land, heißt das, gehen an ihrer Lethargie zugrunde. Und an ihrem Unterhaltungsbedürfnis. In „Der Italiener“ von 2006 geht es erneut darum, das Phänomen Berlusconi – der italienische Titel lautet übersetzt „Der Kaiman“ – durch einen Film im Film zu erschließen, den ein pleitegegangener Produzent drehen will, der zuvor Streifen mit Titeln wie „Mörderische Mokassins“ herausgebracht hatte.

Das eigene Land so zu verfilmen, wie Anton Tschechow das seine auf die Bühne brachte, ist das Ideal Morettis. Dem Politischen kommt dabei stets das Private in die Quere. Genauer: Das Private spielt die Rolle des Schicksals, das durch Geburt, Krankheit, Liebe und Verbrechen sich den großen Worten der Politik entzieht. Die Leute werden bei Moretti kaum fertig mit ihrer Rollenüberforderung. Sie haben einen Beruf und eine Familie, das ist oft schon zu viel. Das Leben erscheint ihnen oft als eine Falle, ein Parcours von Fehlern, die immer erst rückwirkend erkannt werden, wenn überhaupt.

Man darf ihn “ungläubig katholisch“ nennen

Das macht die Filme Morettis, die nicht sehr theatralisch sind, bewegend. Nehmen wir den vorletzten von 2022, „Drei Etagen“. Ein Film zur Beantwortung der Frage „Wie viel Unglück kann man in einem einzigen Haus unterbringen?“. Ein Seitensprung, eine Einsamkeit, über die nicht einmal ein Neugeborenes hinweghilft, ein verlorener Sohn – das Leid kennt viele Wege in die Wohnungen und stellt viele Prüfungen, die bei Moretti die Frauen oft besser bestehen als die Männer.

Man kann sich Nanni Moretti dabei nicht als einen katholischen Künstler vorstellen, aber unkatholisch wird man ihn auch nicht nennen wollen; vielleicht wäre ungläubig katholisch die richtige Bezeichnung für die therapeutische Zuneigung zu seinen vom Leben überforderten Protagonisten.

In „Die Messe ist vorbei“ von 1985 spielt Moretti einen Priester, dessen Gemeinde sich moralisch auflöst und zu der sein Glaube nicht mehr durchdringt. In „Habemus papam“ hat er 2011 einen von Michel Piccoli gespielten Papst erfunden, der sein Amt partout nicht antreten will, weil ihm das alles zu viel ist.

Sein anrührendster Film ist „Das Zimmer meines Sohnes“ von 2001 über einen Psychoanalytiker, dessen Sohn bei einem Tauchunfall tödlich verunglückt, was der Vater nicht verwinden kann, denn zum Tauchausflug war es nur gekommen, weil er eine Verabredung mit dem Sohn wegen eines dienstlichen Termins hatte platzen lassen. Moretti zeigt, wie hilflos gerade der Spezialist für „Trauerarbeit“ und den Umgang mit ex­tremen Seelenlagen der eigenen ausgesetzt ist und wie die Familie daran fast zerbricht. Das allerdings ist ein roter Faden, der sich durch alle Filme Morettis zieht: Das Gute zerbricht nur fast. Es sind keine trostlosen Filme.

Jetzt hätten wir fast den Wasserball vergessen. In so gut wie allen Filmen Morettis spielt der Sport eine Rolle. Ein Vater regt sich darüber auf, dass der Sohn im Tennis nicht den Sieg anstrebt. Der Psychiater des Papstes organisiert im Vatikan ein Volleyballturnier der Kardinäle und schimpft, weil es höherer Dinge halber abgebrochen werden muss. Der Filmproduzent regt sich auf, weil sein Filius beim Fußball nur auf der Ersatzbank sitzt. Der Wasserballspieler wiederum leidet furchtbar darunter, den entscheidenden Strafwurf vergeben zu haben.

Sport ist bei Moretti das Jugendversprechen einer Gesellschaft, in der Leistungen zählen und nicht Herkunft, Besitz oder Beziehungen. Man kann sagen: Sport hat für ihn einen kommunistischen Kern. Deswegen wohl war es bislang auch nie der Profisport, dem er sich in seinen Filmen zugewandt hat.

Wir wären sehr gespannt, wenn er es einmal täte. Heute wird Nanni Moretti, der uns sehr jung geblieben erscheint, siebzig Jahre alt.