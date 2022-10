Jeff Goldblum wird 70 : Hypnotischer Hasenwolf

Glubschaugen mit Schatten drum, sehr viel Selbstbewusstsein, Charme und Wahnsinn: Der Filmstar Jeff Goldblum wird siebzig. Über einen Schauspieler, der wohl nie so ganz glaubt, was er da redet oder tut.

Seiner (gemessen am Hollywoodideal) einigermaßen seltsamen Schönheit haftet etwas kurios Schmieriges an; es ist, als hätte ein boshafter Bühnen- oder Kameradämon Jeff Goldblum mit unheiligem Benzin gesalbt, damit er allzeit glänzt, ein bisschen halbseiden zwar, aber un­übersehbar. Dergestalt hervorgehoben, trägt er noch die strengsten Kostüme ganz anders als banalere Kollegen. Wenn etwa Keanu Reeves für „The Matrix“ (1999) in schwarzes Leder steigt, kühlt das seine Ausstrahlung merklich ab, wohingegen Goldblum, sobald er sich für „Jurassic Park“ (1993) in dasselbe Material einpackt, eigenartigerweise noch gemütlicher grinst als ohne die Verkleidung. Schauspielseelen sind eben Repti­lien: wechselwarm.

Körperliche Attribute steuern diesen Temperaturhaushalt stets mit – Glubschaugen (Marty Feldman, Bette Davis, Horst Tappert) machen cool, dunkle Schatten um den Blick behaupten dagegen Hitze (Alain Delon, Nastassja Kinski, Al Pacino). Jeff Goldblum jedoch verbindet Glubschaugen mit Schatten drum, was ist denn das? Eine kuriose Kreuzung aus „nett“ und „hinterhältig“, zwischen Kuschelhase und Wolf, die ihre Vorzüge umgeben von Marvel-Mumpitz ebenso entfalten kann wie inmitten be­glaubigt historischer Tragik.

Den Scheinschusseligen geben

Im letzteren Fach hat Goldblum als von der eigenen Schurkerei schon etwas ermüdeter Psychiater Wallace „Wally“ Fiennes, modelliert nach einem echten Ungeheuer anderen Namens, das kranken Menschen tatsächlich ehedem die Hirne zerstach und das als Therapie ausgab, in Rick Alversons „The Mountain“ (2018) seinen Charme mit faszinierender Diskretion in ein schleichendes Gift verwandelt, das im Laufe der deprimierenden Handlung selbst die leise Hoffnung des Publikums auf Einsicht und Reue des Monsters zersetzt, an der man sich festzuhalten pflegt, wenn man bösen Menschen bei ihren Übeltaten zuschaut. Schrecklich: Dieser Gruseldoktor bereut längst alles, er will gar nicht weitermachen, sagen seine Sorgenfalten, sein melancholisches Lächeln und seine leise Stimme, nur macht er dann eben doch immer weiter, aus schierer Gewohnheit.

Was für ein Abgrund – und zugleich nah an der Komik konzipiert. In Jeff Goldblums Repertoire sind die fiesen Charaktere sozusagen die mit Absicht falsch frisierten, die lustigen aber diejenigen, deren Persönlichkeit schrulligerweise gänzlich ungekämmt wuchert, schön zu studieren etwa in „Vibes“ (1988), einem höheren Blödsinn von Ken Kwapis (deutscher Plakatslogan: „Die übersinnliche Jagd nach der glühenden Pyramide“), wo Goldblum mit scheinschusseligen Pseudo-Aussetzern den beiden andernfalls unregierbaren Co-Spaßvögeln Peter Falk und Cindy Lauper gelassen das Witz-Timing vorgibt.

Die Unverständlichkeit feiern

Nicht immer dominiert er diejenigen, mit denen er arbeitet, es kann auch auf ein doppelhypnotisches Duett hinauslaufen: Wer den Wechselbann, den er jeweils in wenigen Einstellungen mit Geena Davis in David Cronenbergs „The Fly“ (1986) oder mit Michelle Pfeiffer in „Into the Night“ (1985) von John Landis aufbaut, unter Verwendung abgenutzter Formeln der Sorte „Die haben eine gute Chemie miteinander“ verstehen wollte, würde wohl auch den Zweiten Weltkrieg eine „Auseinandersetzung“ nennen.

Mag man mit Jeff Goldblum engtanzen oder sich von ihm zum intimen Abendessen einladen lassen? Sein starkes Selbstbewusstsein, hört und liest man, sei persönlich eher anstrengend, vielleicht braucht er ein Awareness-Team. Zumindest irritiert ihn dafür dann aber am Drehort nie etwas; in Spielbergs Echsenpark hat er sich deswegen selbst neben einem Haufen Saurierkot im Griff, und Roland Emmerichs „Independence Day“ (1996), als ganzer Film ein vergleichbarer Haufen, hat in ihm seine einzige erträg­liche schauspielerische Präsenz, obwohl einige andere, die das Ding verheizt, eigentlich keine Nieten sind.

Goldblums feinste Vorstellung ist leider fast vergessen: Unterm weißen Cowboyhut, mit reinlichem Halstuch, tomatenrotem Hemd sowie Sporen an den Stiefeln, schlenzt und spukt er als Doctor Sidney Zweibel (alias „New Jersey“) durch W. D. Richters „The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension“ (1984), und obwohl ihn ein un­beschreiblicher Sturm wirrer inszenatorischer Wahnideen ringsum eigentlich zerquetschen müsste, trägt Goldblum in dieser Aufmachung seinen kostbaren Teil dazu bei, dass der Film etwas besitzt und feiert, was man allerlei harmlosen Kinoschwänken über Quantenmechanik, Freud’sche Psychoanalyse oder Zeitreisen immer nur unverdientermaßen nachsagt: kompromisslose Unverständlichkeit.

Hier wie anderswo führt Goldblum vor, dass die uralte Vorgabe, wonach sein Beruf eine doppelte Suggestion (der Schauspieler muss die Rolle glauben, dann glaubt sie das Publikum) verlange, ihre respektablen Ausnahmen hat. Denn dieser Künstler, sagt seine Spielweise, glaubt wohl nie so ganz, was er da redet oder tut, und zeigt uns, weil das zur Reflexion anregt, just damit auf durchaus befreiende Weise, dass in jedem Leben jeder Person im Publikum Schauspielerei steckt. Mehr noch: wie schmierig, aber auch charmant wir sind, und dass beides seine je eigene, sehr rätselhafte Schönheit hat. An diesem Samstag wird Jeff Goldblum siebzig Jahre alt.