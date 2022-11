Ulrich Seidl wird 70 : Wollust, Völlerei und die Kunst der Überwältigung

Ulrich Seidls Filme sind Zumutungen – auf beiden Seiten der Kinoleinwand. Sie sind Zumutungen für die Darsteller, de­nen er so nah auf den Leib rückt, wie das sonst nicht üblich und eigentlich nicht erlaubt ist. Zumal diese Leiber besonders verletzlich wirken, schon weil sie sich meistens um ziemlich viele Pfunde von der allseits gültigen Schönheitsnorm entfernt haben.

Und sie sind genau deshalb auch Zu­mutungen für die Zuschauer, die, wo­möglich zu Recht, glauben, dass sie mit dem Kauf einer Kinokarte auch den An­spruch auf Geschichten, die größer, und Körper, die schöner sind, erworben ha­ben. Wobei das mit der Schönheit ein ty­pisch europäisches Missverständnis ist; deshalb sind europäische Filme ja oft so leer: weil man als Zuschauer mit schönen Menschen nicht allzu viel anfangen kann. In Hollywood glauben sie dagegen nicht an die Liebe auf den ersten Blick, nicht zwischen Zuschauern und Darstellern je­den­falls. Zuschauer müssen arbeiten, sie müssen hinter den unvollkommenen Ge­sich­tern die schönen Seelen entblättern im Lauf eines Films; dann wird die Arbeit des sich Involvierens mit starken Gefühlen belohnt.

Ulrich Seidls Filme funktionieren nach einer ganz ähnlichen Ökonomie der Affekte und Emotionen – auch wenn man am Anfang von fast allen seinen Filmen das Gegenteil zu sehen meint: einen Regisseur, der Widerstand leistet gegen die allgemein als gültig empfundene Vorschrift, wonach die Körper ju­gendlich, schlank und gesund sein müssen. Und zu­gleich einen Zyniker, der die­sen Kampf auch auf Kosten seiner Darsteller betreibt; sie sind es ja, die sich entblößen müssen.

Genau das ist es, was Seidl in diesen Tagen den Vorwurf eingebracht hat, er sei bei den Dreharbeiten zu seinem neuen Film „Sparta“ zu unzimperlich mit rumänischen Kinderdarstellern umgesprungen. Weder die Kinder noch ihre Eltern hätten geahnt, dass es darin auch um das erwachende pädophile Be­geh­ren der alternden männlichen Hauptfigur geht. Wobei es allerdings bizarr wäre, genau das den Kindern zu erläutern. Die Vorwürfe laufen auch eher auf einen Mangel an Feingefühl hinaus, nicht da­rauf, dass den Kindern wirklich Böses zugemutet worden wäre.

Ulrich Seidl, geboren in Wien, stammt aus streng religiösen Verhältnissen, und dass man diese Herkunft nicht einfach loswird, sieht man fast al­len seinen Filmen an: Sie wolle, dass sie einer an­schaue, dass er in ihre Augen sehe und durch die Augen in die Seele, sagt in „Pa­ra­dies: Liebe“, Seidls vielleicht schönstem Film, die Heldin, die nach Kenia, in eine Ferienkolonie, ge­fahren ist, weil sie gehört hat, dass die jungen Männer dort ganz scharf auf Sex mit alten weißen Frauen seien. Aber die Kamera bekommt so eine Seele immer nur unscharf ins Bild. Scharf sieht sie stattdessen das Fleisch, das schamlose, das von den Todsünden der Völlerei und der Wollust kündet.

So arbeitet Ulrich Seidl: Lust treibt seine Menschen an, und meistens brennt diese Lust in einer kalten Welt, an winterlichen Stränden, in trostlosen Landschaften, vergessenen Vorstädten – und im Glücksfall schafft es Seidl, der am besten ist, wenn er seine Kamera nicht bewegt und kaum schneidet, dass er auch in diesen Orten wenn schon nicht die Seele, dann wenigstens eine nicht abzuweisende Schönheit entdeckt. Die Kunst der Überwältigung praktizieren auch Seidls Filme: wenn man, zum Ende einer Geschichte hin, sich bewusst macht, dass man fast weint um eine Fi­gur, die man bei ihrem ersten Auftritt ab­stoßend fand. Oder wenn man, we­gen einer einzigen Einstellung, eine Mi­nute lang glaubt, die graue Adriaküste im Winter sei der schönste Ort der Welt. An diesem Donnerstag wird Ulrich Seidl, dem naturgemäß auch das Scheitern nicht fremd ist, siebzig Jahre alt.