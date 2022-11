Martin Scorsese wird achtzig : Und dann geschieht etwas Seltsames

Aktualisiert am

Martin Scorsese ist nicht nur einer der besten Filmregisseure, er ist auch ein bedeutender Sünder, Katholik, Amerikaner und Filmhistoriker. Am heutigen Donnerstag wird er achtzig Jahre alt. Ein Glückwunsch

Martin Scorsese, 1991 in Paris Bild: Ferdinando Scianna/Magnum/Agentu

Michael Ballhaus, der Kameramann, erzählte später, dass die Dreharbeiten zu „The Departed“ immer wieder aus dem Ruder gelaufen seien. Jack Nicholson, der hier den Schurken, einen Mafiaboss, nicht einfach spielte, sondern zelebrierte, habe in fast allen seinen Szenen das Kommando übernommen und sich einfach selbst inszeniert. Und Martin Scorsese, der Nicholson als Schauspieler verehrte und als Regisseur des Films „The Two Jakes“ jedenfalls respektierte, habe das, ein bisschen widerwillig vielleicht, auch zugelassen.

Claudius Seidl Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge



Später habe Scorsese aber eine Wut auf sich selber bekommen – und dann, am Schneidetisch, haben er und seine Cutterin Thelma Schoonmaker den ganzen Film, der eigentlich als Folge weicher, fließender Kamerabewegungen angelegt ge­we­sen sei, in kleine Stücke gehackt und neu zusammengebaut. So wurde „The Departed“ zu dem schnell und hart und manchmal sogar brutal montierten Thriller, als der er dann gelobt und bewundert wurde. Nur Michael Ballhaus mochte, verständlicherweise, das Ergebnis nicht.