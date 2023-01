Jim Jarmusch wird 70 : Jenseits von Hollywood

Seit mehr als vierzig Jahren dreht Jim Jarmusch Filme gegen die Spielregeln des Mainstream-Kinos. In ihnen erscheint Amerika in neuem Licht. An diesem Sonntag wird der Regisseur siebzig.

Drei Menschen im Auto, unterwegs in Amerika, zwei Männer und eine junge Frau. Sie fahren in den Süden, mitten im Winter, um der Kälte zu entkommen und der Tristesse, die auf den Hausfassaden liegt. Doch in Florida herrscht, bei mehr Sonnenschein, die gleiche Düsternis, und die mitgebrachten Dollars sind bald verspielt. Durch einen Zufall kommen die drei wieder zu Geld, aber ihre Wege trennen sich trotzdem: Willie steigt in Miami in ein Flugzeug nach Europa, Eddie bringt den Wagen zurück nach New York, und Eva sitzt am Ende allein im Motel. Abspann.

Das war „Stranger than Paradise“, der Film, mit dem Jim Jarmusch nach zehn Jahren Literatur- und Filmstudium und einer halbherzig betriebenen Karriere als Lyriker und Musiker international bekannt wurde. Seither sind weitere vier Jahrzehnte vergangen, aber der Film hat sich gut gehalten, weil er noch im­mer quer steht zu allem, was wir im Kino ge­wohnt sind. „Stranger than Paradise“ ist schwarzweiß, er arbeitet mit Originalton, und er schert sich einen Dreck um das, was man die filmische Illusion nennen könnte. Stattdessen zeigt er uns ruhige, beinahe statische Bilder, die so schön sind, als hätte sie ein Walker Evans oder Robert Frank mit seiner Kamera komponiert. Und die Story folgt diesen Bildern, statt sie hinter sich herzuziehen, das Gesehene geht dem Erzählten voraus.

In Amerika heißt das Autorenkino Independent-Film, und Jim Jarmusch ist einer seiner Erfinder. In einem Land, in dem es fast keine staatliche Filmförderung gibt, bedeutet das, auf einer Rasierklinge zu balancieren: zwischen dem Anspruch, das allmächtige Hollywood auf seinem eigenen Terrain herauszufordern, und der Mühsal, diesen Traum zu finanzieren; zwischen der Anstrengung, einen filmischen Stil jenseits der eingeübten Erzählformen zu finden, und der Gefahr, dass dieser Stil zum Irrweg und zur Ma­sche wird.

Jarmusch hat diesen Balanceakt vierzig Jahre lang vollbracht, und ob­wohl er dabei gelegentlich ins Straucheln kam – weniger aus finanziellen als aus künstlerischen Gründen –, fand sein Kino doch im­mer wieder ins Gleichgewicht zurück: Auf den misslungenen „Ghost Dog“ folgte „Broken Flowers“, auf „Only Lovers Left Alive“ der wunderbare „Paterson“, und auch der Zombiefilm „The Dead don’t Die“ von 2019 wird sicher nicht sein letztes Wort im Kino bleiben. Die Se­rie von Meisterwerken, die 1986 mit „Down By Law“ begann und über „Mystery Train“ und „Night on Earth“ zu „Dead Man“ führte, wird ihm ohnehin keiner nachmachen.

Der großen Filmkritikerin Pauline Kael ist schon zu „Stranger than Paradise“ der Name Be­ckett eingefallen. Wo dessen Theater einen das genaue Hinhören lehre, schrieb sie, da lerne man bei Jarmusch, genau hinzusehen. Das gilt nach wie vor. Die einsamen Taxifahrer, Sträflinge, Musiker, Dichter, Geschäftsfrauen, Auftragskiller, Lebenskünstler, Westernhelden und Vampire, von denen seine Filme erzählen, sind unsere Begleiter auf der Reise in eine wachere, wiederverzauberte Welt, eine Wirklichkeit jenseits von Hollywood. Hoffentlich noch lange. An diesem Sonntag wird Jim Jarmusch, der ewig junge Altvordere des amerikanischen Autorenfilms, siebzig Jahre alt.