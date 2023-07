Wenn in einem Taxi ein Fahrgast vom Paradies zu reden beginnt, ist das in der Regel kein großer Anlass zu Sorge. In Bagdad im Jahr 2006 allerdings war das ein Stichwort, bei dem allergrößte Nervosität einsetzen musste. Denn vom Paradies sprachen auch Menschen, die auf dem Weg eines Martyriums dorthin gelangen wollten, und zwar schnell. Und wenn sie dabei ein paar Menschen mitnehmen konnten, umso besser.

Für den Taxifahrer Kamal in dem Film „Unser Fluss . . . unser Himmel“ geht ein solcher Moment schließlich glimpflich aus. Er hat sich ein wenig provozieren lassen, er hat eine Beförderung brüsk abgebrochen. Seine Nervosität hat einen zusätzlichen Grund: Er ist drauf und dran, Vater zu werden, seine Frau erwartet ein Kind, und Kamal sitzt während seiner Arbeit gewissermaßen auf Nadeln. Er ist damit aber ein typischer Vertreter seines Landes in dieser schwierigen Zeit. Denn 2006 war im Irak ein Jahr der Gewalt. Und die Regisseurin Maysoon Pachachi hat sich vorgenommen, mit ihrem Film nicht so sehr die damaligen Ereignisse in den Blick zu nehmen, sondern den Zustand, der sich daraus ergeben hat: eine Alltäglichkeit in extremis, ein Leben in einem eigentlich untragbaren Widerspruch, ein Leben angesichts allgegenwärtigen Todes.

Eine Schicksalsgemeinschaft, während es draußen knattert

2004 hatten die Vereinigten Staaten dem Irak des Diktators Saddam Hussein den Krieg erklärt. Der Diktator war schnell gestürzt (er wurde schließlich 2006 hingerichtet, bei Maysoon Pachachi taucht dieses Ereignis einmal als Hintergrundrauschen auf). Die Supermacht aus dem Westen hatte mit ihrer militärischen Schlagkraft einen Krieg gewonnen und war nun im Begriff, den Frieden zu verlieren. In dieser Situation setzt „Unser Fluss . . . unser Himmel“ ein. Im Mittelpunkt eines großen Ensembles steht die Schriftstellerin Sara. Sie hat eine schulpflichtige Tochter, Reema, und trägt sich mit dem Gedanken, zu emigrieren. Sie ist aber auch eine wache Zeugin des täglichen Geschehens, sie erzählt die Witze weiter, mit denen die Menschen eine Distanz zu dem Kollaps des Staats zu bewahren suchen.

Einmal sitzt Sara in einem Nahverkehrsbus, der in einen Schusswechsel gerät, eine kleine Schicksalsgemeinschaft, während es draußen knattert und dann auch noch das Geräusch von Explosionen zu vernehmen ist. Zuerst suchen die Menschen unwillkürlich Schutz, sie ducken sich zwischen ihre Sitze, dann aber regt sich Widerstandsgeist, ein Mann überspielt mit Sarkasmus seine Panik, er macht sich zum Entertainer. Und Sara schreibt mit, sie notiert etwas von dieser typischen Begebenheit, ein individuelles Wort gegen das Chaos. Darina Al Joundi spielt diese Hauptrolle einer Integrationsfigur, die von vielen verehrt und von vielen Männern auch begehrt wird, die aber ganz darin aufgeht, die alten Tugenden der Zivilität gegen den Fanatismus hochzuhalten.

Prononcierteste Stimme des irakischen Exilkinos

Vermutlich trägt diese Sara auch Züge der Regisseurin, die im Irak geboren wurde, die aber schon lange in England lebt und arbeitet. Sie ist eine der prononciertesten Stimmen des irakischen Exilkinos und organisiert seit vielen Jahren Workshops in Bagdad, um zum Wiederaufbau des Landes auch mit einem jungen Kino etwas beizutragen. Ihr Film, gedreht in Bagdad und in Sulaimaniyya im irakischen Kurdistan, also im relativ sicheren Teil des heutigen Iraks, ist eine internationale Koproduktion, in der sich sehr gut erkennen lässt, wie sich die Verhältnisse im arabischen Raum verändert haben: der Irak, die einstige Vormacht eines progressiven Panarabismus, braucht nun Geld von den Golfstaaten, um seine Geschichte zu erzählen. Und Deutschland trägt auch ein Scherflein bei.