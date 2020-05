„Germans & Jews“ im Kino : Dieser Dialog ist jahrhundertealt

Der Dokumentarfilm „Germans & Jews: Eine neue Perspektive“ fragt danach, wie Deutsche und Juden heute mit der gemeinsamen Geschichte leben. Heute läuft er in den Kinos an – online.

Ein Palaver. Das ist eine schöne Idee als Ausgangspunkt für einen Film, der „Germans & Jews“ heißt. Er beginnt und endet bei einem Abendessen, das unterbrochen wird von historischen Exkursen, von Erklärungen und Interviews, beklemmenden, lustigen, erstaunlichen, unter anderem mit Fritz Stern, Barbara Hahn, Herbert Grönemeyer, Rafael Seligmann, Yehuda Teichtal. Aber immer wieder kehrt der Film an den Esstisch zurück: Da sitzen in einem Haus in Berlin neun Menschen beisammen, jüdische und nicht jüdische, und sprechen darüber, wie es kommen konnte, dass Berlin heute für junge Israelis „heißer sei als New York“, dass inzwischen wieder eine Viertelmillion Juden in Deutschland lebt, und dass niemand widerspricht, als einer sagt: „Ehrlich, ich fühle mich in Deutschland sicherer als in Israel.“ Wie kann es sein, dass dieser Satz ebenso wahr ist wie die frischen Hakenkreuze auf den Grabsteinen des jüdischen Friedhofs?

Der Film ist von 2016 und weiß noch nichts von den aktuellen Zahlen: Im vergangenen Jahr gab es zweitausend antisemitische Übergriffe und Verbrechen, darunter der Angriff auf die Synagoge in Halle. Dem Antisemitismus in Deutschland, den es auch damals gab, wenn auch nicht so militant, gilt das Interesse der Filmemacher kaum, aber sie ignorieren ihn auch nicht. Einmal fährt die Kamera eine lange Reihe beschmierter Grabsteine ab, der tägliche Antisemitismus in Äußerungen über den „geschickten Umgang mit Geld“ wird genauso zitiert wie die Geschichte des Nazismus, des Holocaust, der jungen Bundesrepublik. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt für die Fragen, die dieser Film umkreist: Wie gehen die nichtjüdischen Deutschen der nachfolgenden Generationen mit dem Erbe der Judenvernichtung um, und wie kann es sein, dass ihre jüdischen Generationsbrüder und -schwestern sich heute in Deutschland zuhause fühlen, wenn auch nicht alle und nicht alle gleich?

Seit ihrer Jugend mit den deutschen Verbrechen beschäftigt

Die Filmemacherinnen Janina Quint (Regie) und Tal Recanati (ausführende Produzentin) leben in New York. Janina Quint ist Deutsche, sie hat inzwischen einen amerikanischen Pass, ist keine Jüdin, aber wie die meisten ihrer Generation der heute etwa Mitte-Fünfzigjährigen ist sie seit ihrer Teenagerzeit mit der deutschen Vergangenheit, den deutschen Verbrechen der Naziära beschäftigt. Die gleichaltrige Tal Recanati ist Jüdin, kannte Deutschland bis vor einigen Jahren nur als Land der Täter und war, als sie das erste Mal nach Berlin kam, erstaunt über die enormen Anstrengungen, die die Deutschen unternahmen, mit ihrer Geschichte zurande zu kommen. Das kannte sie aus Amerika nicht. Und dem wollte sie in diesem Film nachspüren. Es ging, erzählte sie damals im Gespräch mit dieser Zeitung, auch um einen Gedankenaustausch ihrer Generation über die Grenzen zwischen Amerika, Deutschland und Israel hinweg: Wie ist es möglich, in aller Ambiguität miteinander und mit der gemeinsamen Geschichte zu leben?

Antisemitismus in Deutschland – dass es den gibt, ist von Amerika aus gesehen selbstverständlich. Nicht selbstverständlich sind die komplizierteren Fragen, die dieser Film stellt, nach Selbstbewusstsein, Geschichtsverständnis, nach nationaler Identität jenseits von Nationalismus. Das „G“ in „Germans“, das spreche er immer besonders hart aus, sagt einer der nichtjüdischen deutschen Gäste am Tisch, ein Lehrer; aber beim „J“ in „Jews“ bemühe er sich um eine ganz weiche Aussprache. Später wird er sagen, dass Deutschland zu Europa gehöre, habe ihn vom Deutschsein befreit, von dem unangenehmen Gefühl, das ihn immer befiel, wenn er gefragt wurde, ob er stolz darauf wäre, ein Deutscher zu sein.

„Germans & Jews“ hatte seine Premiere im Frühsommer 2016 in einem Arthouse-Kino in New York. Aus der geplanten einwöchigen Laufzeit wurden sechs Wochen. Die erste Kritik erschien in der „Village Voice“ und stellte die Fragen, die alle folgenden Kritiker aufnahmen. Der Film und die Menschen, die in ihm zu Wort kommen, stand dort, setzten einen Dialog fort, der Jahrhunderte alt sei und in Deutschland unter dem verdächtigen Titel „Die Judenfrage“ diskutiert würde. Was heute, jenseits antisemitischer Kontexte bedeute: Kann ein Jude jemals in Deutschland eine Heimat finden? Es war eine Frage, die von der „New York Times“ wie vom „Hollywood Reporter“, vom „Daily Beast“ oder der „L.A. Times“ und vielen anderen diskutiert wurde. Der Film überraschte die Amerikaner. Viele meinten auch, Amerika könne etwas lernen über die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit.

Seitdem war der Film in Kinos zwischen Atlanta und San Francisco, auf Festivals von Manchester und London nach Kopenhagen und Jerusalem zu sehen. In Deutschland allerdings interessierte sich kein Verleih für ihn, Filmfestivals lehnten ab, auch die Berlinale. Und jetzt, mitten in der Pandemie, bei geschlossenen Kinos und mit ganz anderen Fragen im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses: Jetzt kommt „Germans & Jews“ endlich auch zum deutschen Publikum. In eine veränderte, verschärfte Situation, die vor wenigen Jahren wenn nicht undenkbar, so doch nicht wahrscheinlich schien. Gewarnt aber wurde schon, auch in diesem Film, und zwar am Ende von Fritz Stern: Es sei an der nachfolgenden Generation zu bewahren, was in Deutschland an Demokratie und ihren Institutionen geschaffen wurde. Auch daran erinnert dieser Film, und hier meint er die Germans mit dem harten „G“.

Germans & Jews: Eine neue Perspektive läuft von heute an online bei vielen Partnerkinos überall in Deutschland, die man unter https://germansandjews.wfilm.de findet.