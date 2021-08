Im Frühjahr 1972 lief im ARD-Abendprogramm die deutsch-französische Spio­na­ge­serie „Die rote Kapelle“. Die Inszenierung des Siebenteilers, zu dem allein der Westdeutsche Rundfunk als Hauptproduzent drei Millionen D-Mark beigesteuert hatte, besorgte der Regieveteran Franz Pe­ter Wirth („Operation Walküre“), die Hauptrolle spielte der aufstrebende Fernsehdarsteller Werner Kreindl. Die Handlung konzentrierte sich auf die Aktivitäten des sowjetischen Spions Leopold Trepper (Kreindl), der von Brüssel und Paris aus ab 1938 ein antinationalsozialistisches Agentennetz leitete, bevor er im November 1942 der deutschen Abwehr in die Hände fiel. Die Serie war, wie man seinerzeit sagte, ein Straßenfeger, sie erzielte Spitzenquoten und wurde nach Italien, Spa­nien und England weiterverkauft. Dann geriet sie in Vergessenheit.

Carl-Ludwig Rettingers Dokumentarfilm „Die Rote Kapelle“ hat Franz Pe­ter Wirths Regiearbeit von 1972 wieder ausgegraben. Sie dient als Anschauungsmaterial für die westliche Hälfte jenes Netzwerks, das bis heute unter dem Na­men bekannt ist, den ihm der deutsche Ge­heim­dienst gab, weil es für sich selbst nie eine eigene Bezeichnung fand. Die östliche Hälfte der „Roten Kapelle“ saß in Berlin; sie be­stand aus mehreren lose organisierten Freundeskreisen um die Ehe­paare Har­nack, Schulze-Boysen, Kuck­hoff und Coppi, deren Mitglieder nach der Enttarnung der Brüsseler Agentengruppe und ihres Funkcodes im Herbst 1942 verhaftet und zum größten Teil hingerichtet wurden.

Auch für sie gibt es in Rettingers Do­kumentation ein visuelles Zeugnis, das die historische Wirklichkeit durch Fikti­on be­glau­bi­gen soll: den Spielfilm „KLK an PTX – Die Rote Kapelle“, den Horst E. Brandt im Jahr 1970 als Serie in der DDR ge­dreht hatte. Brandts Film, mit sechs Millionen Mark (Ost) Produktionskosten ein Großprojekt, das mit epischen 178 Minuten Spieldauer in die Kinos kam, war ein Hauptstück sozialistischer Ge­schichts­poli­tik. Mit ihm wollte die Defa beweisen, dass der deutsche Widerstand vor dem 20. Juli vom untergetauchten kommunistischen Parteiapparat ge­steuert worden war. Deshalb wurde die Rolle des „Rote Fahne“-Redakteurs John Sieg systematisch übertrieben und die der bürgerlichen Intellektuellen Harnack und Schulze-Boysen her­un­ter­ge­spielt. Der marxistische Lehrbuch-Jargon der Dialoge tat ein Übriges.

Der Verklärung des sowjetischen Einflusses in „KLK an PTX“ entsprach in der westdeutschen Serie die Verharmlosung der Verbrechen von Gestapo und Abwehr. Die Ge­genspieler Treppers wurden bei Wirth als patriotische Profis gezeichnet, nicht als Fol­terer und Mörder. Die Berliner Widerständler kamen nur als Amateure am Rande vor. Der Film von Rettinger kritisiert seine fiktiven Vorgänger deshalb fortlaufend durch eine Erzählerstimme, während er sie zugleich als Illustration be­nutzt. Um zu den geschichtspolitisch eingefärbten Bildern aus der Vergangenheit ein Ge­gen­ge­wicht zu schaffen, mischt er sie mit historischen Filmdokumenten, Interviews mit Nachkommen der Beteiligten und heutigen Aufnahmen der Schauplätze des Ge­sche­hens. Der Logik des filmischen Me­di­ums entkommt er dennoch nicht. Ein Bild wird nur durch ein anderes Bild widerlegt, und solche Bilder fehlen bei Rettinger.