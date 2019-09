Filmfestival in Venedig : Leben statt Schicksal

Erst der Schatten des großen Flugzeugs macht aus der Ansammlung von Gebäuden, die der Film „No. 7 Cherry Lane“ summarisch „Hong Kong“ nennt, einen Raum. Später wird die Zeit vor vierzig Jahren, in der die Geschichte spielt, in Bewegungen gezeichneter Menschen lebendig: Frau Yu steckt sich eine schwarze Strähne hinters Ohr, wenn sie in sich gehen will, und ihre Tochter betrachtet versonnen den Englisch-Nachhilfelehrer, der aber die Mutter liebt und mit ihr deshalb so oft wie möglich ins Kino geht.

Der Regisseur Yonfan hat zuvor keine Animationsfilme, sondern nur solche mit Ensembles vor der Kamera gedreht, aber in seinem Wettbewerbsbeitrag in Venedig beweist er, dass er das vor allem im japanischen Anime mit höchster Anmut genutzte Prinzip verstanden hat, wonach so ein Film in der behutsamen Schichtung von Dekor und Handlung jene Spielräume für unsichtbare-Bilder-zwischen-sichtbaren-Bildern schaffen muss, die der Animekenner Thomas Lamarre in seiner großen Studie „The Anime Machine“ (2009) den „animetischen Abstand“ nennt.