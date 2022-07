Harrison Ford wird 80 : Der saure Blick des Helden

Nicht der Bizeps, die Reflexe, das Scharfschützenauge oder schiere Lendenwut machen den soliden Mann aus, sondern die missmutigen Mundwinkel bei glasklarem Blick und die das Stirnrunzeln ergänzende senkrechte Sorgenfalte zwischen den Brauen, ohne Angstschweiß. Also vielleicht nicht den soliden Mann an sich, aber doch diesen hier. Wie oft Harrison Ford in irgendwelchen Filmen so guckt, als wäre er lieber in einem anderen Film, darf man gar nicht zählen wollen, sonst guckt man bald wie er in diesen Szenen.

Bei ihm funktioniert das, was in seiner Muttersprache mit zwei wunderbar dunklen Wörtern „frown“ und „scowl“ ge­nannt wird, immer dann am besten, wenn die Burschen, denen er so einen Stinkeblick hinbrennt, dem gewachsen sind: der abgedrehte Androide Rutger Hauer in „Blade Runner“ (1982), der Verfolger Tommy Lee Jones in „Auf der Flucht“ (1993) oder der halsstarrige Muskelball Daniel Craig, den Ford sich in „Cowboys and Aliens“ (2011) vom Leib halten muss, wobei er nicht nur seine Gesichtszüge, sondern auch die englische Grammatik zurechtknetet, wie’s ihm passt: „You don’t maybe know who you’re dealing with“, teilt er einem seiner Opfer in diesem Film mit, und dann wird er richtig ungemütlich.

Fehl am Platz wirkt Harrison Ford eigentlich nur in Gegenwart von Sentimentalität – der einzige Moment in der zuckersüß-scheußlichen Jack-London-Verhunzung „Ruf der Wildnis“ (2020), in der Ford als alter Halbschneemensch halbwegs am Geschehen interessiert scheint, ist daher eine kurze Konfrontation mit Dan Stevens, der hier einen schnöseligen Tierquäler gibt. Kaum redet er Quatsch, hebt Ford schon die Brauen – man fasst Hoffnung: Guckt er gleich wieder so sauer wie ein Schlumpf, dem man den Schlumpf geschlumpft hat? Nein, es passt leider nicht ins Kitschkonzept. Der Alte gibt also klein bei, und das Machwerk versinkt dampfend im Schnee; schade um die verschenkte Chance – Jack Londons Welt, in der Einsiedler sich mit der Axt rasieren, wäre eigentlich keine schlechte Umgebung für starkes Starren gewesen.

Als Schauspieler ist Harrison Ford dem Wildwestfernsehen („Rauchende Colts“ , „Die Leute von der Shiloh Ranch“) entsprungen, nach einem kurzen Gastspiel in Michelangelo Antonionis „Zabriskie Point“ (1970) wurde er noch mehrfach in der Glotze gesichtet („Kung Fu“, „Petrocelli“), musste sich aber fürs Kino demütigenderweise ausgerechnet von einem Regisseur entdecken lassen, der sich für Atmosphäre, Mythisches, Dekor und Weltenbau sehr, für Schauspielerei aber fast gar nicht interessiert: George Lucas. Der hat Ford sogar zweimal erfunden, einmal als eitlen Auto-Idioten in „American Graffiti“ (1973), zum anderen Mal als Weltraumdesperado Han Solo im ersten der zahlreichen „Star Wars“-Filme, 1977. Dass Ford zwischen diesen beiden Auftritten Zeit fand, in Francis Ford Coppolas Meisterwerk „Der Dialog“ (1974) vorbeizuschauen, hat ihn vor dem Han-Solo-Weltruhm nicht bewahren können.

Die Option, ein rundum seriöser Autorenkinoschauspieler zu werden, war da­mit blockiert, und die Rolle des Action-Archäologen Indiana Jones in mehreren Filmen seit „Jäger des verlorenen Schatzes“ (1981; ein neuer ist für nächstes Jahr angekündigt) hat den Tatbestand nur weiter befestigt.

Nimmt er das populäre Fach gar nicht so leicht?

Besonders dankbar ist er den Markenzeichen Jones und Solo, für die er schon so lange den Kopf hinhält, wohl nicht, wenn man seine einschlägigen Äußerungen in Interviews glauben mag: Er mache das alles nur für Geld, sagt er oft, und Späße in Talkshows, bei denen er sich von einem Komparsen im Wookie-Zottelkostüm anheulen lässt, sind jedenfalls ambivalente Dienste an den Fans. Allerdings spielt er die kassenträchtigen Figuren, das zeigt jedes Wiedersehen, mit derselben Sorgfalt wie leisere und um­wegigere Rollen, etwa den kaltschnäuzigen Erfolgsanwalt, den eine schwere Kopfverletzung aus der Bahn schmeißt, im Drama „In Sachen Henry“ (1991) von Mike Nichols. Könnte es sein, dass er das populäre Fach gar nicht so leicht nimmt, wie er vorgibt?

Sylvester Stallone hat gelegentlich er­zählt, er hätte den Han-Solo-Part fast gespielt, im Kostüm und mit der Strahlenwaffe dann aber einfach „lächerlich“ gewirkt. Stallone ist kein übler Schauspieler, kommt jedoch vom Cele­brity-Spiel her und wandelt auf dem „Ich bin immer ich, egal wen ich darstelle, denn ich stelle mich dar“-Lebensweg, als Superstar im Sinne Andy Warhols. Filmrollen beweisen nur seinen Kurswert in diesem Spiel. Das hat seine eigene Pop-Vernunft, liegt dem Kollegen Ford aber gar nicht – man könnte sagen, der grollt dem Format „Poster“ an sich, jedenfalls eher als dem allfälligen Inhalt des massenmedial vermittelten, kulturindustriell erzeugten Ruhms.

Wer Han Solo wichtig nimmt, macht vielleicht einen Fehler, ganz sicher einen macht aber der Schauspieler, der sich selbst wichtig nimmt, weil andere ihn für Han Solo halten. Im Bewusstsein dieser Wahrheit wohl entschied Ford sich dafür, ein Künstler zu werden, der einen sauberen Handwerker spielt, welcher seinerseits als bloßer Geschäftsmann auftritt, dem es nur um den Bankauszug geht, um der andernfalls drohenden Lächerlichkeit zu entgehen. Das ist eine schwierige Tripelrolle, die er an jeden Drehort mitbringt und auch nach der letzten Klappe nicht loslassen darf – kein Wunder also, dass er oft guckt, als wollte er die Kamera gleich beißen. Heute wird Harrison Ford achtzig Jahre alt.