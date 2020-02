Tsui Hark zum Siebzigsten : Ein Kung-Fu-Tritt für die Kinokamera

Der Schauspieler Kwai Lun Mei in dem Film „Flying Swords Of Dragon Gate", der 2912 auf der Berlinale lief. Bild: Picture-Alliance

Kaum redet jemand an einem Ort, wo man über Filme spricht, sagen wir: in einem Frankfurter Kinofoyer, von der chinesischen Atemwegserkrankung, von der gerade alle reden, schon fällt jemand anderem ein, dass Tsui Hark 2003 einen Film zum Thema SARS (Severe Acute Respiratory Syndrom) gedreht hat. So ist das immer: Alles, was Menschen hoffen, fürchten oder überhaupt denken können, kam schon einmal in einem Film vor, den Tsui Hark gedreht, produziert oder beeinflusst (und wahrscheinlich längst vergessen) hat. Die Zahl seiner Werke ist so ehrfurchtgebietend wie ihre visionäre Kraft: Alle drei Minuten flammt darin ein Omen auf.

Unübertrefflich bleibt das Vorspiel zu „Die Sieben Schwerter“ (2005): In vergletscherter Landschaft hört man ein Riesenrumoren, dann zerspringt Glas. Eine Bergbauersfrau schreckt aus dem Schlaf auf und fragt ihren Mann, ob das eine Lawine sei; er antwortet: Nein, das sind trampelnde Pferde – sie kommen! So kündigt Kunst ihre Katastrophen an: viel feinfühliger als die dumme Natur.

Der Regisseur und Produzent Tsui tanzt für solche Kunst seit spätestens „Peking Opera Blues“ (1986) auf einer Klinge, die im Kino sonst das jenseitig Vielsagende vom mitreißend Konkreten trennt. Drei Damen, nicht drei Jungs, tragen das Epos „Peking Opera Blues“; solche geschlechter- und überhaupt rollenkritischen Innovationen sind es wohl, die, wie der amerikanischen Filmhistorikerin Lisa Morton in ihrer Monographie über Tsui 2001 aufgefallen ist, dem Künstler die Herzen männerbündlerischer John-Woo-Verehrer, aber auch klassizistisch versnobter Wong-Kar-Wai-Anbeter verschlossen hat.

Gibt es einen Gattungsnamen für Tsuis Kino? „Action“, nun ja, eine Verlegenheitsauskunft: Ist „Wir kommen und werden euch fressen“ (1980) nicht ein Horrorfilm? Eine Martial-Arts-Gesellschaftssatire? Sind die Detective-Dee-Abenteuer, die Tsui gedreht hat, Krimis oder Wuxia-Filme, und wie übersetzt man eigentlich „Wuxia“? „Sowas wie Superhelden, aber mit Würde und philosophisch-volkskundlichem Hintergrund“? Anders als der Kollege John Woo, dessen schließlich enttäuschend ins Konventionelle abgeglittener Versuch einer West-Assimilation seines Stils zu den lehrreichsten Regie-Karrierebögen des Weltkinos gehört, hat Tsui nie versucht, Eitelkeiten von Hollywood-Actionkerlen in seine Arbeitsweise zu integrieren – Leuten wie Tom Cruise, Nicolas Cage oder John Travolta, die an guten Tagen großartig und an schwachen Tagen lächerlich sind. Als Tsui seine Westrunde drehte, setzte er lieber auf einen, der außer Körperkompetenz und ansehnlichen Wangenknochen nichts mitbrachte, das den Meister beim Regieführen hätte stören können: Jean-Claude Van Damme. Die beiden Van-Damme-Klopper „Double Team“ (1997) und „Knock off“ (1998) drehte Tsui, als Hong Kong gerade in den Verwaltungsraum der Volksrepublik China eingegliedert wurde.

Hier kann der Westen eine Menge lernen

Man kann sagen, er wurde mit der Zumutung, Westkino machen zu sollen, ähnlich fertig, wie sein Star Jet Li als Held in „Die schwarzen Tiger von Hongkong“ (1991), dem ersten Teil der antikolonialistischen „Once Upon A Time In China“-Trilogie, mit dem Ansinnen fertigwurde, sich von einer westlichen Kastenkamera fotografieren zu lassen: Ein Kampfkunst-Tritt zu Seite schafft Bewegungsfreiheit, während der Blitz sich selbst verbrutzelt; vor Technik muss man sich nie fürchten – eine Haltung, aus der heraus Tsui nichts Handwerkliches fremd geblieben ist, vom Animationswesen übers Comiczeichnen bis hin zum Remake auf höher entwickeltem technischen Stand: Das überlässt er ungern anderen, sondern dreht die mit dem Computer aufgerüstete Neufassung seines Großerfolgs „Zu Warriors From The Magic Mountain“ (1983) im Jahr 2001 lieber gleich selbst – das Ergebnis ist weder besser noch schlechter als das Original, sondern interessant anders.

Mehr zum Thema 1/

Zur Zeit verlangen westliche Medien von jedem Fünfzehnjährigen, der ihnen vor die Linse läuft und irgendwie chinesisch vorkommt, Auskunft darüber, wie es sich anfühlt, in Hong Kong und Umgebung von einem Polizisten missbilligend angeguckt zu werden. Sie sollten sich besser mit den Überraschungen befassen, mit denen Tsui Hark von Chinas Küsten her das globale Bildermeer bombardiert und illuminiert. Heute wird er siebzig Jahre alt.