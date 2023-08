„Oppenheimer“-Darsteller David Krumholtz spricht beim Filmfestival in Locarno über den Kampf der Schauspieler und Autoren in Hollywood – er gibt sich optimistisch.

Herr Krumholtz, Ihr Berufsstand hat die Arbeit niedergelegt, dazu gehört auch das Bewerben neuer Filme. Macht Ihr Besuch beim Filmfest in Locarno Sie zum Streikbrecher?

Nein, keine Sorge. Ich bin mit dem Segen der Gewerkschaft hier. Für den Film „Lousy Carter“ wurde uns eine Ausnahmegenehmigung erteilt.

Das müssen Sie näher erklären.

„Lousy Carter“ ist ein mit minimalem Budget entstandener Independent-Film, an dessen Entstehung kein Produzent, keine Firma und kein Streamingdienst beteiligt war, der oder die zu der Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) gehört, gegen die der Streik der Schauspieler und Autoren gerichtet ist. Viel kleiner als unser Film kann ein solches Projekt kaum sein, weswegen es eine große Sache ist, damit im Wettbewerb eines so prestigeträchtigen Festivals wie Locarno zu laufen. Der Regisseur Bob Byington und ich hätten es tragisch gefunden, wenn ich nicht hätte hier sein können. Also haben wir alles darangesetzt, das möglich zu machen.