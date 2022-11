David Cronenberg im Interview : „Der Schlüssel ist der Körper“

Tattoos und Erotik, Körper und Horror, Kunst und Leiden – der kanadische Regisseur David Cronenberg hat einen neuen Film gedreht: „Crimes of the Future“. Im Interview verrät er, was Kino mit Verführung zu tun habt.

Kristen Stewart (links) und Léa Seydoux in einer Szene aus David Cronenbergs Film „Crimes of the Future“. Bild: dpa

David Cronenberg ist noch immer der Meister des Body Horrors. In seinen Filmen verbinden sich Schreckensszenarien, Albträume und virtuelle Existenzen mit Gesellschaftskritik. Sein Blick in die Zukunft der Menschheit ist düster. Welche Verbrechen wird die Zukunft an uns begehen, fragt er in seinem neuen Film „Crimes of the Future“, in dem Kristen Stewart, Léa Seydoux und Viggo Mortensen mitspielen. Es geht um Organ­entnahmeoperationen, die wie Shows inszeniert und propagiert werden – sie ersetzen das, was wir heute noch unter Sex verstehen.

Bei einem Skype-Interview vor einiger Zeit wunderte ich mich, dass Ihr Spitzname auf Skype „Saul Tenser“ lautete. Jetzt heißt die Hauptfigur Ihres Films Saul Tenser? Was hat es damit auf sich?

Ich weigere mich, diese Frage zu beantworten (lacht). Ja, ich habe diesen Namen als „nom de net“ angenommen, als Internetprofilnamen. Ich mochte ihn, und während ich das Skript schrieb, benutzte ich ihn oft.

Ist damit Viggo Mortensens Figur so etwas wie Ihr Alter Ego?

Nun, es ist offensichtlich, dass Saul Tenser ein Paradigma eines Künstlers ist: Er ist ein Mann, der alles gibt, selbst das Innere seines Körpers. Auch als Künstler hat man das Gefühl, dass man alles gibt, sein Innerstes, seine Gefühle, seine Intensität.

Also steht „Saul“ nicht homophon für Seele, „soul“?

Ich glaube nicht an die Seele. Aber ich glaube an Saul!

Kindsmord und Organentnahmen als Kunst: Vor zehn Jahren wäre das noch kontroverser aufgenommen worden. Glauben Sie, wir haben uns längst an Ihre Art Horror gewöhnt?

Das ist schwer zu beurteilen. Ich war 1996 auch von der Reaktion auf „Crash“ wirklich überrascht, ich hatte nicht erwartet, dass sie so extrem sein würde. Ich kann bis heute nicht einschätzen, wie ein Film ankommen wird. Dazu sind zu viele Faktoren entscheidend. Aber die Reaktion auf diesen Film war ganz wunderbar, wirklich grandios.

Genießen Sie es, dass viele Anstoß an dem nehmen, was Sie zeigen?

Nein. Mir wäre es lieber, wenn das Publikum sich auf den Film einlässt und sich verführen lässt. Film ist Verführung. Ich wünsche mir, dass die Leute sich in den Film verlieben und emotional in den Film involviert sind, ganz gleich aus welcher Kultur oder mit welchem Hintergrund.

Sie sprechen von Verführung. Im Film heißt es: „Chirurgie ist der neue Sex.“ Wie kamen Sie auf das Statement? Sind wir wirklich so weit?

Wir sind auf dem Weg dorthin! Modifikationen am Körper sind längst eine Art Performance-Kunst geworden. Denken Sie nur ans Tätowieren. Diese uralte asiatische Kunst ist gewünschte Erotik: Du fühlst dich attraktiver, mächtiger, weil du überall tätowiert bist. Jedes Tattoo hat eine erotische Komponente, weil es ein Teil der Haut, des Körpers, des Tastens wird. Jetzt lassen sich selbst Großmütter tätowieren. Als ich ein Kind war, hatten nur Matrosen Tattoos, und die galten nicht als besonders gesellschaftsfähig. Heute ist Tattooing eine eigenständige Kunstform geworden, genauso Piercings. Solche Körpermodifikationen implizieren kleinere Operationen. Als Debbie Harry sich mal in einem Video ein Ohrloch stechen ließ, wurde das zu einer Art erotischem Bild. Ja, es geht dahin, Operationen und Erotik nähern sich immer weiter an.

Tragen Sie selbst ein Tattoo?

Nein. Das soll aber kein Statement sein. Ich hatte nur nie das Gefühl, dass ich ein Tattoo brauche.