Die Mathematikerin Emmy Noether, geboren 1882 in Erlangen, brachte es in ihrer Disziplin bis zu einem eigenen Theorem. Als Jüdin verlor sie 1933 ihre Lehrbefugnis in Deutschland, an dem Frauencollege Bryn Mawr in Pennsylvania fand sie eine Stelle, starb aber schon zwei Jahre später. Heute ist ein Supercomputer nach ihr benannt und in Berlin eine Schule.

In Ilker Çataks Film „Das Lehrerzimmer“ ist der Name des Emmy-Noether-Gymnasiums einmal kurz zu lesen, es ist die flüchtigste aller Referenzen, und vielleicht verdankt sie sich auch nur dem Location Scouting, das dann aber einen passenden Zufall produziert hätte. Denn Mathematik spielt auf mehrfache Weise eine Rolle in diesem spannenden Versuch, Schule als System und sozialen Kosmos erzählbar zu machen. Im Mittelpunkt steht eine junge Lehrerin namens Carla Nowak. Sie unterrichtet Mathematik und Sport. Sie ist neu an ihrer Schule, ihrer Aufgabe widmet sie sich mit Engagement, den Schulkindern zugewandt . Im Lehrerzimmer muss sie erst ihre Position finden.

Ein paar Diebstähle sorgen für Unruhe. Die Direktorin hat eine „Null Toleranz“-Politik ausgerufen, ermittelt wird vorerst intern, dabei profiliert sich der eine oder andere Kollege mit Strenge. Und mit Vorurteilen. Eines der ersten befragten Kinder stammt aus einer Zuwandererfamilie.

Bei einer Begegnung in Berlin Anfang April erzählt Ilker Çatak, wie er auf die Idee zu „Das Lehrerzimmer“ kam: „Anfangs ging es gar nicht um Schule. Ich war mit meinem Freund und Koautor Johannes Duncker im Wanderurlaub. Und da erzählte ich ihm von einem Vorfall bei meinen Eltern zu Hause. Die hatten eine Putzkraft, die hat geklaut und wurde überführt, und meine Eltern haben diskutiert: Geben wir ihr noch eine Chance? Mein Vater war dagegen, meine Mutter dafür, sie hat sich letztlich durchgesetzt. Die Person bekam eine zweite Chance – und hat es wieder getan. Wir fanden das beide spannend. Denn da zeigt sich ja auch ein Gerechtigkeitssinn, dass sich jemand sagt: Hey, mir wurde vom Leben nichts geschenkt, deswegen nehme ich mir die Dinge. Interessant war aber auch die Dynamik, die zwischen meinen Eltern entstand, weil das auch für Reibung gesorgt hat. Dann hat Johannes von seiner Schwester erzählt, die Mathematik-Lehrerin in NRW ist und in ihrer Schule einen ähnlichen Vorfall hatte, wie er im Film erzählt wird. Und so haben wir angefangen, über die Figuren nachzudenken.“

Nachdenken und recherchieren

Es gibt eine Menge Figuren im „Lehrerzimmer“. Çatak bemüht sich darum, mit so vielen Beteiligten wie möglich zumindest kleine, differenzierende Akzente zu setzen. Vieles von dem, was die Gesellschaft im Großen beschäftigt – der schwierige Umgang mit Vielfalt, mehrdimensionalen Identitäten, kulturellen Stereotypen –, in der Schule konkretisiert sich das wie unter einem Brennglas. Carla Nowak wird in dem Moment zu einer perfekten, ambivalenten Identifikationsfigur, in dem sie einen begründeten Verdacht erheben kann, wer die Diebstähle begangen hat. Sie verdankt ihr Wissen allerdings einem unerlaubten Vorgehen.

Für Leonie Benesch ist das eine große Rolle, mit der sie jetzt auch beim Deutschen Filmpreis beste Chancen haben dürfte. „Das Lehrerzimmer“ kommt auf sieben Nominierungen, nur „Im Westen nichts Neues“ hat mehr. Für Ilker Çatak war ein Kriterium wesentlich für die Besetzung von Carla Nowak: „Ich hatte Leonie auf dem Schirm seit ‚Das weiße Band’. Beim Schreiben habe ich schon oft an sie gedacht, denn die Frau, die Carla Nowak spielen sollte, musste in der Lage sein, zu erröten. Bei ihr wusste ich immer, sie kann das.“

Auch über dieses bezeichnende Detail hinaus ist die Besetzung einer der Vorzüge des Films. Çatak arbeitete dabei mit Simone Bär zusammen, der über viele Jahre wohl wichtigsten deutschen Casting-Direktorin, die im Januar gestorben ist.