Chazelles „Babylon“ im Kino : Der Untergang des stummen Filmreichs

Ein Film, der drei Stunden dauert und allein von Hollywood handelt – seinen Ur­sprün­gen, seinen Orgien, seinen Opfern, seinem Glanz –, braucht einen starken Anfangsakkord. Er muss zeigen, dass sich die Reise ins Kulissenland lohnt. Denn einerseits geht es um alles: um das Ganze des Kinos und der Welt. Andererseits aber geht es um eine Welt, die alle Zü­ge einer zu groß geratenen Fälscherwerkstatt trägt.

Der Zauber der filmischen Illusion besteht ja gerade darin, dass man ihr glaubt. In Ge­schich­ten über die Geschichte Hollywoods wird er gebrochen. Der Blick in die Ma­schi­nen­hal­le der Traumfabrik hat et­was von einer Entzugskur, ganz gleich, wie viel Augenzucker vorn von den Förderbändern läuft. Die einzige Chance für ei­nen Film, diesen Effekt hinauszuschieben, liegt in der Beschleunigung: Er muss schneller erzählen, als wir schauen können. So bleibt er der Desillusionierung im­mer eine Nasenlänge voraus, bis sie ihn am Ende doch einholt.

Damien Chazelles „Babylon“ beginnt mit einem Transportproblem. Ein Elefant soll zu einem Haus in den Hollywood Hills gebracht werden. Der klapprige Kleinlaster, auf den er verladen wird, bleibt an ei­ner Steigung stecken, sodass der Produktionsgehilfe Manny (Diego Calva) mit an­schie­ben muss. Plötzlich entlädt der Dickhäuter seinen Darminhalt direkt auf Manny und die Kamera. Es ist der ideale An­fang für einen Film, der von Exzessen des Le­bens und der Kunst handelt: Die größte Schweinerei ist schon passiert, ab jetzt kann es nur noch besser werden.

In der nächsten Szene dreht „Babylon“ gewaltig auf. In der Villa eines Produzenten findet eine Party statt, und der Elefant ist dabei nur eins von vielen Accessoires. Es wird getanzt, gesoffen und kopuliert, Kokainwolken wehen über Champagnerströme, während sich der Stummfilmstar Jack Conrad (Brad Pitt) von seinen Fans huldigen lässt. Dann gibt es die erste Leiche, aber bevor die Stimmung kippen kann, taucht eine Blondine im roten Kleid aus dem Dunkel. Sie schwingt ihre Beine, bis die Menge sie auf Händen trägt, und als Manny fragt, ob sie ein Star werden wolle, antwortet Nelly LaRoy (Margot Robbie), ein Star, das sei man, oder man sei es nicht. Mit einer Einladung zum Casting steigt sie im Morgengrauen in ihr Auto.

Nach diesem Vorspiel müsste der Film eigentlich sein Tempo drosseln. Die Party ist vorüber, jetzt schlägt die Stunde des Ki­no­ap­pa­rats und seiner Routinen. Aber Cha­zelle denkt gar nicht daran, vom ekstatischen in den beschreibenden Erzählmodus zu wechseln. Er inszeniert den Alltag Hollywoods als Fortsetzung des nächt­lichen Treibens. Nicht bloß an einem, sondern an vier Filmsets gleichzeitig wird in den fiktiven Kinoscope-Studios gedreht. Zugleich entsteht in den Hügeln oberhalb von Los Angeles ein Kreuzritter-Epos mit Jack Conrad in der Hauptrolle.

Nach dem Höhepunkt beginnt der Film zu bröckeln

Und erst jetzt merken wir tatsächlich, dass wir im Jahr 1926 sind, in der Mittagshitze der Stummfilmzeit. Denn in diesen Filmen wird gebrüllt – nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera, ohne Textbuch und ohne Rücksicht auf Setmikro­fone, die es noch nicht gibt. Die tonlose Ki­no­welt ist bei Chazelle ein Reich der Freiheit, das erst in Gefahr gerät, als die letzte von vier Filmkameras im Getümmel der Ritterschlacht ihren Geist aufgegeben hat. Als Manny, der losgeschickt wurde, um Er­satz zu besorgen, nach Stunden zu­rück­kehrt, versinkt die Sonne gerade am Horizont. Die Szene, in der Jack Conrad im letzten Licht des Tages seine Filmpartnerin küsst, ist ein Meisterstück der Parallelmontage, denn im gleichen Augenblick drückt Nelly LaRoy am Set eines Cowboyfilms jene Träne aus ihrem Auge, die ihren ersten Auftritt als gefallenes Mädchen im Wilden Westen krönt. Als in Hollywood der Abend anbricht, ist sie ein Star.